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20.07.2021 17:30
Рубрика: Общество

Случай двукратного паралича Белла выявили после прививки Pfizer

Текст: Василий Кошкин
Чессингтон. Фото: REUTERS/Peter Nicholls Чессингтон. Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Чессингтон. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Случай двукратного паралича Белла, поражающего лицевые мускулы, выявили в Британии после вакцинации препаратом от коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Нетипичная реакция организма 61-летнего пациента на вакцину описана в научном журнале BMJ Case Reports.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Издание отмечает, что ранее односторонний паралич лицевого нерва возникал во время первоначальных клинических испытаний всех трех вакцин, одобренных к использованию в Великобритании (разработчики - Moderna, Pfizer/BioNTech и AstraZeneca). В новом случае паралич наступал дважды - после каждой дозы вакцины.

В первом случае реакция наступила через пять часов после прививки, после лечения стероидами симптомы прошли. После второй дозы паралич наступил спустя два дня.

"Возникновение эпизодов сразу после каждой дозы вакцины убедительно свидетельствует о том, что паралич Белла был обусловлен вакциной Pfizer/BioNTech, хотя причинно-следственная связь не может быть установлена", - говорится в исследовании.

Паралич Белла - самая распространенная форма нейропатии лицевого нерва. Реакция проявляется внезапно, максимальной выраженности слабость, как правило, достигает через 48 часов. До 80% больных выздоравливают в течение нескольких недель или месяцев.

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