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20.07.2021 08:55
Рубрика: Власть

ФСБ опубликовала список запрещенных к передаче другим странам сведений

Текст: Александр Степанов

Федеральная служба безопасности опубликовала проект приказа директора ФСБ, который содержит специальный перечень несекретных сведений запрещенных к передаче иностранным государствам. В список внесены сведения, не относящиеся к государственной тайне, но которые могут навредить интересам России. Проект приказа размещен на официальном портале правовой информации.

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Полный перечень состоит из 61 пункта и разбит на несколько разделов, в частности, военные сведения не содержащее гостайну, и военно-производственные сведения, не содержащие гостайну. Среди несекретных данных указываются сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки. Кроме того, информация о дислокации, численности и наименовании воинских частей, финансовом обеспечении войск, а так же о преступлениях в армии и о ее моральном состоянии.

Раздел военно-производственных сведений не содержащих гостайну почти полностью посвящен защите информации об отечественной космической программе.

Так, ФСБ нельзя будет передавать информацию о целевых программах госкомпании, сроках их выполнения. Также запрещено распространять сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, сдерживающих развитие космического ведомства. Кроме того, под запретом будут сведения о программах международного сотрудничества России ‎в области космической деятельности, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе.

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