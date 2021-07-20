Обещание экс-президента Украины Петра Порошенко за год отобрать Крым у России не более чем дешевый популизм, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

С заявлением на эту тему Порошенко выступил, обращаясь к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам.

"Мечтать, говорят, не вредно, но в данном случае абсолютно бесполезно, - отметил Слуцкий, комментируя эту тему в своем Telegram-канале. - А различные заявления о возвращении полуострова в состав Украины, которые звучат из Киева каждый год - это дешевый популизм в надежде хоть как-то реанимировать свой рейтинг".

Политик посоветовал экс-президенту Украины почитать Конституцию России, а также Уголовный кодекс и КоАП. А также отметил, что жители Крыма чувствуют себя гораздо лучше, чем до марта 2014 года.

"Крымские татары сегодня прекрасно празднуют Курбан-байрам у себя дома - в российском Крыму. И я от души поздравляю и их, и всех мусульман", - резюмировал депутат.