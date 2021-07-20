Хуснуллин спрогнозировал рост ставок по ипотеке к концу года

Удорожание льготной ипотеки и повышение ключевой ставки приведет к росту средней ипотечной ставки к концу года. Об этом ТАСС заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Если ставка Центробанка сейчас 5,5%, то к ней для расчета ипотечной ставки еще добавляется 1,5-2,5 процентных пункта. Но в силу того, что в первые полгода у нас была достаточно невысокая ставка, то среднегодовая по стране по итогам года будет выше 7%. Если мы в прошлом году ушли на показатель 7%, и даже где-то 6,5% у нас было в отдельных регионах, то сейчас, конечно, ставка немного повысится", - уточнил он.

По словам Хуснуллина, правительство видит "огромные риски" в подорожании жилья и будет пытаться минимизировать рост цен.

Ранее вице-премьер сообщил, что в России за период с января по июнь было выдано 936 тысяч ипотечных кредитов, что стало рекордным показателем за всю историю российского ипотечного рынка.