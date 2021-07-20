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20.07.2021 07:00
Рубрика: Экономика

Изменены критерии создания особых экономических зон

Текст: Лидия Захарова, Софья Никифорова
За последние пять лет количество иностранных инвесторов в особых экономических зонах (ОЭЗ) выросло в полтора раза, а общее количество налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ, в пять раз - с 5 621 млн рублей в 2015 году до 28 684 млн в 2020 году. Только за первый квартал 2021 года они заработали 5 585 млн рублей, по данным минэкономразвития (есть в распоряжении "РГ").
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Лучше всего ОЭЗ развиваются в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. В аутсайдерах, судя по динамике налоговых поступлений, Дальневосточный, Южный и Северо-Кавказский округа. Всего в стране зарегистрировано более 840 резидентов, в ОЭЗ создано более 44 тысячи новых рабочих мест, привлечено более чем 500 млрд. рублей прямых инвестиций. Прирост инвестиций ежегодно варьируется от 15 до 20%, по данным Минэкономразвития.

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"Развитие особых экономических зон (ОЭЗ) в России с одной стороны - это конкурентное предложение капиталу и инвесторам как альтернатива офшорам, с другой - драйвер развития кластерной экономики и экономического роста региона в целом. На сегодня можно наблюдать порядка пяти основных трендов в развитии ОЭЗ, - полагает Эмиль Мартиросян, доцент кафедры менеджмента факультета международного бизнеса РАНХиГС. - Это мотивация к инвестициям внутри страны, привлечение иностранного капитала, база для технологического развития, кластеризация экономики и социальный баланс".

Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ даёт бизнесу ряд преимуществ. В первую очередь - налаженную инфраструктуру и коммуникации. Речь идёт также о минимизации административных барьеров, налоговых льготах и таможенных преференциях. В частности, налог на прибыль для всех типов ОЭЗ составляет 2% в федеральный бюджет и от 0 до 13,5% в региональные бюджеты; налог на имущество - 0% на 10 лет; транспортный налог - до 0% по решению региона.

Правительство уточнило критерии создания ОЭЗ. Они будут дополнены положениями, которые повысят их эффективность. Так, соотношение между госинвестициями в инфраструктуру ОЭЗ и частными вложениями должно составлять 1 к 5. Также устанавливается требование к минимальному количеству резидентов. В том случае, если объём инвестиций составляет от 8 млрд до 20 млрд рублей, в ОЭЗ должно быть не менее пяти компаний. При объёме вложений от 20 млрд рублей допускается размещение одного резидента.

Донастройка критериев поможет эффективнее расходовать бюджетные средства, позволит формировать более сбалансированные портфели инвестпроектов при сохранении возможности создания крупных производств, полагают в правительстве. "Я полагаю, что и количество ОЭЗ, и их качество (выражаемое в количестве резидентов, объеме рабочих мест и привлеченных прямых инвестиций) будет только расти на 15-25% в год. От темпа роста будет зависеть технологическая трансформация экономики РФ и увеличение экспортного потенциала отечественных технологий в мире", - полагает Эмиль Мартиросян.

Экономика Макроэкономика Особые экономические зоны в РФ

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