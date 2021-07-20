Как оформить наследство в условиях пандемии

Министерство юстиции России детально прояснило, как в условиях пандемии оформить наследство. Например, заявление нотариусу можно послать по почте или курьером.

"Оформление наследственных прав на имущество граждан осуществляется любым нотариусом на территории нотариального округа субъекта Российской Федерации по месту открытия наследства, то есть последнему месту жительства умершего гражданина", пояснили в ведомстве.

Оформить наследство полностью в заочном режиме невозможно. Хоть один раз, но посетить нотариуса придется. Впрочем, подать заявление можно и без визита - курьером или в электронной форме. Такая опция может пригодиться тем, кто живет в другом городе. В период пандемии лучше ограничить личные контакты и уж тем более лучше отложить некоторые поездки. Но чтобы не пропустить шестимесячный срок на вступление в наследство, заявление можно направить по почте, послать курьером или электронным письмом. Однако если направлять заявление по электронным каналам, подпись человека должна быть удостоверена другим нотариусом. Но для этого можно обратиться к любому нотариусу страны.

То есть схема такая: человек приходит к нотариусу в своем городе, пишет заявление о вступлении в наследство, а потом это заявление по электронным каналам пересылается в тот регион, где открыто наследство.

Если гражданин не знает, какой нотариус ведет наследственное дело и вообще открыто ли оно, можно проверить информацию в реестре наследственных дел на сайте Федеральной нотариальной палаты. Вариант с отправкой электронного заявления особенно выручает, если наследодатель и наследник живут в разных городах. Впрочем, граждане вправе обратиться в курьерскую службу или "Почту России". Или попросить другого наследника - то есть какого-то своего родственника - отнести заявление.

"Для передачи нотариусу заявления наследника (его представителя) о принятии наследства курьером, иным наследником документально оформленного полномочия не требуется, поскольку в данном случае лицо не совершает действий по принятию наследства. Расписка в принятии указанного заявления нотариусом не выдается, поскольку оно подлежит регистрации в книге специального учета, - поясняют в минюсте. - Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии со статьей 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации".

Для открытия наследственного дела достаточно подать заявление о принятии наследства. Иные документы могут быть представлены позднее, но до момента выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство. Сейчас нотариат активно развивает электронные сервисы, так что во многих случаях потребуется только один визит. Но хоть раз прийти к нотариусу придется: он должен удостовериться, что человек - тот, кто за себя выдает. Это страховка от мошенничества.