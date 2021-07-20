Как оформить наследство в условиях пандемии

"Оформление наследственных прав на имущество граждан осуществляется любым нотариусом на территории нотариального округа субъекта Российской Федерации по месту открытия наследства, то есть последнему месту жительства умершего гражданина", пояснили в ведомстве.
Оформить наследство полностью в заочном режиме невозможно. Хоть один раз, но посетить нотариуса придется. Впрочем, подать заявление можно и без визита - курьером или в электронной форме. Такая опция может пригодиться тем, кто живет в другом городе. В период пандемии лучше ограничить личные контакты и уж тем более лучше отложить некоторые поездки. Но чтобы не пропустить шестимесячный срок на вступление в наследство, заявление можно направить по почте, послать курьером или электронным письмом. Однако если направлять заявление по электронным каналам, подпись человека должна быть удостоверена другим нотариусом. Но для этого можно обратиться к любому нотариусу страны.
То есть схема такая: человек приходит к нотариусу в своем городе, пишет заявление о вступлении в наследство, а потом это заявление по электронным каналам пересылается в тот регион, где открыто наследство.
Если гражданин не знает, какой нотариус ведет наследственное дело и вообще открыто ли оно, можно проверить информацию в реестре наследственных дел на сайте Федеральной нотариальной палаты. Вариант с отправкой электронного заявления особенно выручает, если наследодатель и наследник живут в разных городах. Впрочем, граждане вправе обратиться в курьерскую службу или "Почту России". Или попросить другого наследника - то есть какого-то своего родственника - отнести заявление.
"Для передачи нотариусу заявления наследника (его представителя) о принятии наследства курьером, иным наследником документально оформленного полномочия не требуется, поскольку в данном случае лицо не совершает действий по принятию наследства. Расписка в принятии указанного заявления нотариусом не выдается, поскольку оно подлежит регистрации в книге специального учета, - поясняют в минюсте. - Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии со статьей 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации".
Для открытия наследственного дела достаточно подать заявление о принятии наследства. Иные документы могут быть представлены позднее, но до момента выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство. Сейчас нотариат активно развивает электронные сервисы, так что во многих случаях потребуется только один визит. Но хоть раз прийти к нотариусу придется: он должен удостовериться, что человек - тот, кто за себя выдает. Это страховка от мошенничества.