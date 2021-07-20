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Картой системы "Мир" нескольких крупных российских банков теперь можно расплатиться через Apple Pay - то есть айфоном или большинством других устройств компании, не используя при этом саму карту. До этого карты национальной платежной системы можно было интегрировать только в устройства с операционной системой Android - в кошельках Samsung Pay и Mir Pay. Оплата "Миром" через Apple Pay, очевидно, продолжит расширяться, большинство крупных банков могут подключиться к системе до конца года.

По факту держатели "Мира" получают еще один способ бесконтактной оплаты покупок. "Пользователям также будут доступны все преимущества оплаты "Миром": скидки при оплате проезда в метро, кешбэк за оплату покупок у партнеров платежной системы "Мир" и другие актуальные предложения", - сообщил гендиректор платежной системы "Мир" Владимир Комлев.

Фото: РИА Новости
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Он добавил, что первыми банками, которые предоставили клиентам с картами "Мир" с 20 июля сервис Apple Pay, стали Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Почта Банк, банк Центр-инвест, Тинькофф Банк и Примсоцбанк. Как следует из сообщений представителей Росбанка и банка "Открытие", позднее их клиенты с картами "Мир" также смогут подключиться к Apple Pay.

Чтобы совершить платеж, нужно настроить оплату "Миром" в Apple Pay. Для этого надо зайти в приложение Wallet на айфоне, нажать на значок плюса и следовать инструкциям, чтобы добавить туда кредитную или дебетовую карту "Мир", рассказывают в НСПК. "Когда вы добавляете карту "Мир" в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и хранится в чипе "Безопасный элемент" устройства", - поясняет директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова.

Apple Pay будет готов к использованию, как только владелец привязал карту к айфону или другому устройству Apple. Для оплаты покупок нужно поднести айфон (или часы Apple Watch) к терминалу и пройти аутентификацию одним из трех способов: с помощью снимка лица, отпечатка пальца или введения пароля.

В целом новация повысит удобство для пользователя при безналичных расчетах, считает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. По мнению председателя правления ассоциации "Финансовые инновации" Романа Прохорова, до конца года все крупные розничные банки смогут обеспечить подключение клиентам с "Миром" к Apple Pay. В результате повысятся доля безналичных расчетов и комиссионные доходы банков, считает он.

Часть выплат от государства можно получить только на "Мир", оборот растет, напоминает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. "Смартфоны Apple популярны, поэтому банки, предоставившие возможность использовать "Мир" в Apple Pay, получат повышение транзакционной активности и рост дохода", - соглашается он. Небольшим банкам, мало работающим с государством, подключение "Мира" к Apple Pay может быть не интересно - они не смогут окупить расходы, считает Волков.

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