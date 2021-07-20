Колокольцев представил личному составу своего заместителя Андрея Храпова

Владимир Колокольцев напомнил, что службу в системе МВД России он начал более тридцати лет назад. После окончания ведомственного вуза работал оперуполномоченным в одном из муниципальных округов Москвы. Затем на протяжении почти двух десятилетий его деятельность была связана с Управлением уголовного розыска столичного Главка. Именно там проходило профессиональное становление, нарабатывался практический и управленческий опыт.

В зоне его ответственности были раскрытия тяжких преступлений против личности. Позже, являясь заместителем начальника ГУУР МВД России, вел линию борьбы с организованной преступностью. С 2016 года, после ликвидации Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и передачи ее функций МВД возглавлял профильный Главк. В новой должности Храпов остается его куратором и продолжит заниматься вопросами реализации антинаркотической политики. По словам министра, здесь многое еще предстоит сделать, в том числе по совершенствованию законодательства. Это является одной из ключевых задач в рамках соответствующей Стратегии на период до 2030 года.

- Андрей Иванович, вы лично участвовали в подготовке этого важного документа и хорошо знаете весь спектр проблем, требующих первоочередного решения, обратился Владимир Колокольцев к своему новому заместителю. - Кроме того, принципиальное значение имеет укрепление позиций и по другим вверенным вам направлениям.

Серьезное внимание министр потребовал уделить противодействию IT-преступности, масштабы распространения которой существенно влияют на криминогенную обстановку. Речь идет не только о киберхищениях, но и других преступлениях, совершаемых с применением высоких технологий.

Министр считает, что здесь следует максимально эффективно использовать возможности созданных в 2019 году профильных подразделений, функционирующих в составе оперативных служб министерства.

В числе приоритетов должна находиться защита бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов и госпрограмм. Пресечение преступлений в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексах страны.

Это те чувствительные с точки зрения государственных интересов сферы, которые постоянно должны быть в поле зрения.

Министр напомнил, что на повестке дня остается задача противодействия любым проявлениям экстремизма. Нужно своевременно пресекать попытки распространения деструктивной идеологии. И что особенно важно - оградить от ее негативного влияния молодежь. Не допускать разжигания межнациональной розни и религиозной нетерпимости.

Для нейтрализации этой угрозы требуется действовать на упреждение, в постоянном контакте с другими федеральными органами власти. Сохранять наступательность, в том числе в вопросе выявления и блокировки запрещенного контента. Одновременно расширять диалог с национальными диаспорами, активно вовлекая их представителей в проводимые профилактические мероприятия.

Необходимо, считает министр, организовать более тесную и конструктивную работу подразделений оперативного блока со специальными службами МВД, которые оказывают содействие раскрытию преступлений.