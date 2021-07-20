Козак предупредил о реакции Москвы на геноцид русскоязычных в Донбассе

Украинские власти не в состоянии усмирить радикальные силы. В случае нападения на Донбасс население может подвергнуться геноциду. В таком случае Москва, как и все мировое сообщество, не останется безучастной, заявил заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью французскому журналу Politique Internationale.

"К сожалению, на Украине сохраняются крайне радикальные политические группы, которые готовы и на такие действия. И, как мы наблюдаем в последнее время, действиям этих групп украинское государство сегодня противостоять не может", - цитирует ТАСС Козака.

Политик не исключает, что возникнет ситуация, приобретающая признаки геноцида. "В случае, если в зоне конфликта будут править бал те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и все мировое сообщество", - заключил Козак.