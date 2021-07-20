Кремль: Новые разработки РФ не нарушат паритет стратегической стабильности

В Кремле не согласны с оценкой Пентагона о том, что новые разработки РФ в области гиперзвукового оружия могут нарушить паритет в сфере стратегической стабильности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что ведомство обеспокоено испытаниями российской системы "Циркон". Согласно его заявлению, РФ разрабатывает гиперзвуковые ракеты с возможностью ядерного оснащения, и которые могут стать дестабилизирующим фактором.

Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин не раз говорил о том, что в последние десятилетия происходит поэтапный развал всей системы стратегической безопасности. "Сталкивались с определенными шагами со стороны Соединенных Штатов Америки и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету", - добавил представитель Кремля. Среди таких действий он назвал создание позиционных районов ПРО, развертывание систем для запуска антиракет в Румынии и в других странах в непосредственной близости к границам России.

"То есть, все это шло на слом существующего паритета", - подчеркнул Песков, добавив, что такие шаги потребовали принятия мер со стороны РФ. Ведь необходимо обезопасить Россию на фоне указанных действий со стороны США, а также гарантировано обеспечить сохранение существующего паритета, пояснил он.