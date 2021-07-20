Крупные банки впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay

С 20 июля клиенты сразу нескольких крупных российских банков получили возможность подключить карты "Мир" к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay, сообщает РБК.

Так, подключение к мобильному кошельку агентству подтвердили в Росбанке и "Открытии". Собеседники издания на финансовом рынке также сообщили, что Apple Pay станет доступен для владельцев карт "Мир" от Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка.

Кроме этого, подключить "яблочный" сервис для карт "Мир" к осени планирует МКБ, рассказали представители банка.

До сих пор картами "Мир" можно было расплачиваться только смартфонами на ОС Android, используя Samsung Pay и Mir Pay.