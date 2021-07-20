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Рубрика: Экономика

Крупные интернет-магазины расширят ассортимент фермерской продукции

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8513)
Заказав робот-пылесос на одном из маркетплейсов, не забудьте добавить в корзину фермерские овощи, фрукты или крупы. Крупные интернет-площадки на фоне пандемии и увлечения россиян здоровым образом жизни готовы расширять ассортимент фермерской продукции. Потребитель получит качественные свежие продукты, не слезая с дивана. А государство обеспечит новыми рабочими местами не только фермеров, но и интернет-маркетологов, а также курьеров и логистов.
За фермерской клубникой можно "сходить", не вставая с дивана. Фото: Владимир Аносов За фермерской клубникой можно "сходить", не вставая с дивана. Фото: Владимир Аносов
За фермерской клубникой можно "сходить", не вставая с дивана. Фото: Владимир Аносов

Заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут объявила о заключении соглашения минсельхоза с Ozon. В июне аналогичный документ был подписан с Яндексом. Речь в них идет о продвижении продукции мелких и средних хозяйств. Правда, конкретных параметров проектов - о каком объеме продукции идет речь, на каких условиях фермеры могут зайти на "полки" маркетплейсов, в минсельхозе пока не называют.

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости
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По словам Лут, разговор с Ozon идет пока о "сухой полке" - продукции, которая не требует определенного температурного режима. Ее маркетплейс уже начал продавать. Продукты будут доставлять по всей стране. Яндекс настроен вводить в ассортимент и свежие продукты. Предполагается, что сервис будет работать не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в городах-миллионниках. Сейчас доступ к местной фермерской продукции есть в Нижегородской области и Татарстане.

За год уже запущен ряд проектов по поддержке местных производителей и фермеров. Например, Яндекс.Еда доставляет фермерскую продукцию с ярмарок, онлайн-маркетов и рынков выходного дня в Москве, Московской области и Краснодарском крае, а Яндекс.Лавка сотрудничает с местными производителями в каждом регионе присутствия - их доля может достигать до 50% от ассортимента. Спрос на фермерские продукты растет - услуга по доставке востребована в Москве и других городах. В столице доля заказов с ярмарок и рынков уже составляет около 5% от всего ретейла Яндекс.Еды, а с начала этого года количество заказов фермерских продуктов выросло в три раза.

Сотрудничество с Минсельхозом подразумевает поставки разных продуктов, в том числе и свежих, рассказали "РГ" в Ozon. Выход на маркетплейс для сельхозпроизводителей, как и для продавцов любых других товаров, бесплатен. Для регистрации нужно иметь юрлицо, документы качества, оформить карточки товаров и определиться с логистической схемой работы (можно торговать со своего склада, со склада Ozon, пользоваться логистикой маркетплейса, других партнеров или доставлять самостоятельно). Нюансам каждого этапа выхода на платформу Ozon как раз и обучает сельхозпроизводителей в рамках проекта с Минсельхозом. Со всех продавцов Ozon берет комиссию за продажу (для продавцов продуктов питания в этом году она сократилась в два раза, до 5%). Другие расходы производителя зависят от того, какую логистическую схему они выбирают и используют ли инструменты продвижения на площадке.

Спрос на фермерские продукты растет - услуга по доставке востребована в Москве и других городах

Спрос на локальные, крафтовые продукты стремительно растет, подтверждает основатель агрегатора фермерских продуктов "Ешь деревенское" Илья Елпанов. По его словам, основная сложность в работе с фермерами в выстраивании логистики: иногда предприятия находятся на большом удалении, и доставка может обходиться чуть ли не дороже самого продукта. Проблем с входом фермеров на площадку нет, если они готовы предоставить документы и быть готовыми к проверке качества продукции, говорит Елпанов. Сама фермерская продукция недешевая, но торговая наценка ниже, чем в обычных магазинах, за счет минимума списаний. "В отличие от физических магазинов вход на электронную площадку для производителей и предпринимателей бесплатный, маркетплейсы, как правило, берут комиссию только за продажу, и в категории "продукты питания" ее размер минимальный - чаще всего это 5%", - рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли.

Фермерские продукты нигде в мире не стоят дешево, они всегда дороже магазинных. Но для маркетплейсов это выгодный бизнес из-за кратно растущего спроса, поэтому они готовы вложить средства и в создание холодильных мощностей, и в обучение фермеров, считает председатель Совета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты Алексей Федоров. Фермеры от сотрудничества с маркетплейсами получат наконец бесконечную полку для своих продуктов, чего нельзя добиться в обычных магазинах. Но им нужно быть готовыми к тому, что придется подтянуть качество производства и научиться грамотно продавать.

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