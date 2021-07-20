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20.07.2021 20:50
Рубрика: В мире

Ледник накрыли брезентом, чтобы спасти его от таяния

Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8513)
Итальянские климатологи взяли на вооружение неординарные меры, чтобы уберечь от глобального потепления тающий ледник Презена на севере Ломбардии. С 1993 года он потерял более трети своего объема.
Фото: MIGUEL MEDINA / AFP Фото: MIGUEL MEDINA / AFP
Фото: MIGUEL MEDINA / AFP

Презена - горнолыжный курорт, поэтому для проведения превентивных работ специалистам приходится дожидаться завершения сезона.

Фото: AP
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Чтобы сохранить как можно больше снега и покрова, ученые начиная с 2008 года в жаркие месяцы вынуждены покрывать брезентом все большую территорию ледника. Так, в 2021 году они развернули пятиметровые полосы длиной 70 метров, которые покрывают 11,7 га ледовой поверхности. Для выполнения этой работы потребовался целый месяц.

Речь идет о специальном геотекстильном покрытии, которое отражает солнечные лучи и поддерживает низкую температуру.

Его тщательно кладут на гору, а затем сшивают между собой, чтобы под него не проникали теплые сквозняки.

Покрытие удерживают на месте от ветра при помощи мешков с песком. Если смотреть издалека, эти "простыни" выглядят как настоящий снег. Зимой материал сворачивают, чтобы он не мешал горнолыжникам. Тем не менее, когда наступают холода, ученые постоянно орошают ледник водой из горного озера, чтобы нарастить его массу.

Ледник Презена, расположенный на высоте свыше 3 тыс. метров, страдает не только от солнечного света, но и от водорослей, которые окрашивают снег в розовый цвет. Ученые отмечают, что сами по себе водоросли безвредны, но они делают поверхность льда и снега темнее, а значит, он тает быстрее.

Недавнее исследование показало, что усилия климатологов не напрасны - благодаря волшебной ткани им удается сохранить 70 процентов ледниковой массы, позволяя местным туристическим структурам принимать гостей уже с ноября.

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