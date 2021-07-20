Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку СССР Людмилу Чурсину

Особая строгая красота актрисы, которая поразила еще полвека назад мировой кинематограф, и за которую на Каннском фестивале народную артистку СССР Людмилу Чурсину признали "одной из самых модных и элегантных", вызывает восхищение преданных почитателей и в дни ее 80-летнего юбилея.

"Обладая ярким артистическим талантом, врожденной интеллигентностью и удивительной работоспособностью, вы по праву снискали признание профессионалов и любовь зрителей", - говорится в поздравлении, которое направил Чурсиной президент Беларуси, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

В Беларуси, говорится в приветственном адресе главы государства, Людмилу Чурсину знают и ценят как замечательную актрису, блестяще вписавшую запоминающиеся строки в летопись современного театрального и киноискусства.

Творческая судьба будущей звезды отечественной сцены, которая родилась в нынешнем Душанбе, по воспоминаниям ее биографов, складывалась не без букета жизненных парадоксов. Было время, когда ей пророчили даже светлое будущее советского инженера.

Но как у многих одаренных людей, все решает его величество случай. И когда вслед за подругой девушка решила подать документы на поступление в театральный институт, свое согласие она получила сразу из трех столичных вузов - ВГИКа, ГИТИСа и знаменитой "Щуки", в стенах которой она начала осваивать театральное искусство.

Именно на Старом Арбате, на сцене Вахтанговского театра начинающая актриса дебютировала в спектакле "Принцесса Турандот", потом в небольшой роли в постановке "Русский лес". Но вскоре ей уже предлагали и более значимые роли. Среди них - официантка Настя в "Новых знакомых" Евгения Симонова и леди Анна в "Ричарде III" Уильяма Шекспира.

Уже почти четыре десятилетия Людмила Чурсина работает в Центральном академическом театре Российской армии. Здесь она прославилась в ролях Настасьи Филипповны по роману Федора Достоевского "Идиот", баронессы Штраль в "Маскараде" Михаила Лермонтова, Марии Федоровны в "Павле I" Дмитрия Мережковского.

На большом экране, напоминают критики, актриса дебютировала в роли Зои в картине "Когда деревья были большими". А самым счастливым кинематографическим годом в творчестве Чурсиной они считают 1968 год, когда она снялась в роли Виринеи в одноименном фильме, Анфисы в "Угрюм-реке" и Марфы в "Журавушке". Именно последняя работа принесла ей и мировую славу: за роль Марфы актриса была удостоена премии Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне в 1969 году.

Кстати, народная актриса входит в состав членов Российской академии кинематографических искусств и Национальной академии кинематографических искусств и наук России. А в 2012 году Людмила Чурсина была награждена российской национальной актерской премией им. Андрея Миронова "Фигаро" в номинации "За служение театральному Отечеству".