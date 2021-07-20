Лукашенко заявил о необходимости корректировать внешнюю политику Беларуси

Одним емким словом "война" охарактеризовал президент Беларуси ситуацию в мире, выступая 20 июля перед дипломатическим корпусом страны на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе, передает пресс-служба Александра Лукашенко. "Сегодня нужны дипломаты-практики, специалисты своего дела, патриоты, которые не побоятся заявить претензии и отстоять честь своей страны. Вы сегодня бойцы, но без оружия", - заявил президент.

В этой связи он обратил внимание руководителей белорусских загранучреждений, что избирательная кампания прошлого года и последовавшая за ней санкционная травля Беларуси "наглядно показали, что внешнеполитическая стратегия нуждается в серьезной корректировке. Мы должны четко понимать, что происходит вокруг нас, каково наше место в этой стремительно меняющейся системе координат, насколько мы способны быстро и профессионально адаптироваться, отвечая на современные вызовы и угрозы", - подчеркнул глава государства.

При этом задачей номер один для зарубежных миссий, констатировал Лукашенко, остается внешняя торговля, и поинтересовался, насколько сопоставимы расходуемые средства на содержание системы органов дипломатической службы с реальными результатами их деятельности, главным образом по защите национальных интересов. Он поручил главе правительства подробно охарактеризовать итоги работы на внешнеэкономическом направлении, показать реальный вклад послов в развитие торгово-экономических отношений с другими странами, а если нужно, то и предложить кадровые решения.

Напомнив, что республика была и остается открытой страной с экспортно ориентированной экономикой, он ясно дал понять, что без экспорта она не выживет. В то же время, убежден оратор, на белорусские товары "всегда есть спрос. Нужно только приложить чуть больше усилий. Продадим свою продукцию - решим вопрос с санкциями. Мы своей работой должны сделать их неэффективными, незаметными для граждан", - подчеркнул он.

Вот почему, по словам президента, для защиты отечественных предприятий необходимо активнее использовать механизмы международных организаций. "Все, кто вознамерится аннулировать результаты тендеров, отменить контракты на закупку отечественной продукции за рубежом, должны четко понимать, что это им просто так с рук не сойдет. Нужно активнее создавать прецеденты, нарабатывать практику защиты экономических интересов", - потребовал белорусский руководитель, отметив, что в стране достаточно юристов-международников, а предприятия вместе с посольствами должны "сражаться за каждый трактор, грузовик или комбайн, за каждую тонну минеральных удобрений".

Обратил Лукашенко внимание дипломатического корпуса страны и на необходимость постоянно напоминать правду об ужасах минувшей войны и геноциде белорусского народа. "Пришла пора сорвать маски со всех оккупантов и коллаборантов. В отличие от них, мы - потомки великих победителей, которые вернули мир народам Европы, спасли от уничтожения не одно поколение", - заявил глава государства, добавив при этом, что страны и народы Европы "нас должны благодарить за то, что сделало предыдущее поколение, а не душить нас санкциями".

Работники белорусских загранучреждений, уточнил задачу дня президент, должны постоянно выступать в средствах массовой информации. "Нужно бить противника его же оружием. Ведь только на нашей стороне правда и доблесть наших предков. А их удел - жалкие выкрики, шантаж и реваншизм", - резюмировал глава государства.