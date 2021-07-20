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20.07.2021 14:46
Рубрика: Экономика

Малый бизнес предлагают защитить от разорительных штрафов

Текст: Алексей Дуэль
Ограничить штрафы за административные правонарушения для малых и микропредприятий предлагает "Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства". Подготовленный законопроект (документ есть в распоряжении "РГ") направлен главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Предлагается предоставить предпринимателям право на ошибку - за первое нарушение, не повлекшее причинения вреда, наказывать их предупреждением, давая возможность исправить оплошность без назначения штрафа. Отказаться от суммирования штрафов за каждый неправильный документ или каждого работника, чьи права были ущемлены. Ограничить размер взыскания для микропредприятий, предусмотренного статьей Кодекса об административных правонарушениях, одной четвертью от максимального размера санкции. Для малых предприятий такое ограничение предлагают установить на уровне половины максимальной санкции. Кроме того, предприниматели просят запретить одновременно привлекать к ответственности и юридическое лицо, и его должностное лицо за одно и то же нарушение.

Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
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"Ежегодно к ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) привлекаются несколько сотен организаций, - отметил уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов. - В 2020 году - 345, общая сумма наложенных штрафов - 471,8 миллиона рублей. Каждый штраф не менее 1 миллиона рублей, что создает угрозу банкротства". По его мнению, такая ситуация может возникнуть, если водитель малого предприятия предложит "решить проблему на месте" сотруднику ГИБДД.

"В готовящейся концепции нового КоАП запрет на одновременное привлечение к ответственности юридического лица и его должностных лиц за одно и тоже нарушение отражен (исключение - случаи, когда юрлицо признается виновным в непринятии мер по недопущению совершения работником административного правонарушения)", - добавил Борис Титов.

Экономика Бизнес Малый бизнес Власть Право Административное право Правительство Минэкономразвития Законопроекты и комментарии

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