МЭР увеличит число получателей льготных кредитов по программе 1764

Минэкономразвития в рамках программы льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (Программа 1764) решило отдать приоритет числу компаний, которых охватывает поддержка, а не объему предоставленных средств.

В ведомстве отметили, что по итогам прошлого года по Программе 1764 было заключено 22 тысячи кредитных соглашений, а по состоянию на 16 июля 2021 года плановый объем кредитов, выданных по программе с начала 2021 года, составил более 500 млрд рублей.

В реестре кредитных договоров на 1 июня 2021 года находится 970 кредитных соглашений, заемщики по которым не являются по состоянию на 13 июля 2021 года субъектами МСП - 2,3% из кредитных договоров.

В соответствии с изменениями, внесенными в программу 14 мая, для заемщиков, владеющих более 25 % акций в уставном капитале юридических лиц, не являющихся субъектами МСП, исключена возможность получения кредита. Указанное ограничение действует для заключаемых с 19 мая кредитных соглашений.

МЭР и ФНС проанализировали кредитный портфель и выявили 316 заемщиков, не соответствующих новому требованию. Их задолженность составляет 47,3 млрд рублей.

При этом, у банков-участников программы разные показатели, как по составу заемщиков, так и по "среднему чеку". В шестерке крупнейших банков-участников программы средний кредит составляет от 21 млн до 116 млн рублей.

"В целом, это траектория дальнейшей донастройки основной кредитной программы для МСП с точки зрения расширения доступа для начинающих и небольших компаний", - отметила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.