МИД опасается военного сценария событий в Афганистане

Реализация в Афганистане военного сценария приведет к развалу страны на множество частей и усилению террористических группировок, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, если военный сценарий развития событий в Афганистане возьмет верх над процессом национального примирения, начнется война всех против всех. Это приведет к развалу Афганистана по этнополитическому признаку, не на две-три части, а на гораздо больше. "И вот в такой ситуации возникнет благоприятная обстановка для усиления международных террористических сил. И не только ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство"), появится еще пара-тройка подобных организаций", - отметил Кабулов.

Дипломат подчеркнул, что афганским политикам следует занять единую позицию. "Я убежден, что пока страна находится в состоянии гражданской войны, лежит на боку, она нуждается в централизованном управлении, а все другие опции можно будет рассмотреть, когда не будет войны", - комментировал позицию МИД Кабулов.

Напомним, в конце прошлой недели в Дохе состоялась двухдневная встреча делегации высокого уровня из Афганистана и представителей движения "Талибан" (запрещено в России). По ее итогам стороны приняли заявление о намерении продолжить мирные переговоры с целью сохранения инфраструктуры и обеспечения безопасности населения. Однако ничего не говорилось о прекращении боевых действия. Глава официальной делегации Абдулла Абдулла, который также возглавляет Высший совет по национальному примирению, заверил в приверженности правительства Афганистана урегулированию конфликта политическим путем.