МИД РФ располагает фактами сотрудничества США с боевиками в Афганистане

Россия получала информацию о конкретных фактах сотрудничества США с ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство") в Афганистане, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Дипломат указал, что такое взаимодействие действительно было. "Но мы ведь не просто так начали это говорить. Мы стали получать совершенно конкретную информацию о таких фактах сотрудничества. О фактах перегрузки вертолетами оружия", - указал Кабулов.

По его словам, эта информации поступала от афганцев, в том числе руководителей местного уровня, которые не понимали, почему вертолеты снабжают оружием и боеприпасами те районы, которые заняты отрядами ДАИШ.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года группировка "Исламское государство" (до 2014 года - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.