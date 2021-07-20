МИД РФ: Россия рассчитывает на эффективное партнерство с США в Афганистане

Москва понимает влияние США в мире, поэтому рассчитывает на эффективное партнерство с Вашингтоном для решения афганской проблемы. "Мы играем со всеми сторонами, но не в азартные игры, а в шахматы", - заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов в ходе дискуссии на онлайн-площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай" 20 июля.

В дискуссии "Афганистан после ухода США: вакуум безопасности навсегда?" также приняли участие президент Афганистана в 2004-2014 года Хамид Карзай и директор по научной работе Фонда клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

В последнее время Афганистан, где идет активное наступление талибов, практически каждый день находится в топе новостных сводок. Между тем, информация о происходящем поступает крайне разноречивая. Карзай, активно участвующий в афганской политике и всю жизнь занимающийся этим регионом Замир Кабулов, без участия которого не обходятся никакие российско-афганские переговоры, - те люди, которые лучше большинства других представляют себе ситуацию в Афганистане в настоящий момент. "Америка важна: мы реалисты, и понимаем влияние Соединенных Штатов в мире. Поэтому рассчитываем на эффективное партнерство с США для решения афганской проблемы", - подчеркнул дипломат.

Что касается нынешней ситуации в Афганистане, то, по словам Кабулова, она "триполярная". Есть правительство в Кабуле, есть талибы, а также - "широкий круг авторитетных политических деятелей", которые представляют весь спектр сил Афганистана. К таким деятелям относится и экс-президент Карзай.

Если говорить о движении "Талибан" (запрещено в РФ), то, как считает Кабулов, "талибы изменились вместе с этим миром. Большинство людей с возрастом приобретает больше знаний и ума, но возможности меняются не в лучшую сторону. За двадцать лет руководство талибов наелось войны вдоволь, поэтому они готовы к политическому компромиссу. Но политический компромисс должен быть им достойно поднесен".

При этом есть активное молодое поколение, с которым труднее договариваться.

"Появляется третье поколение пассионарных талибов, которые не видели мирного Афганистана, они верят, что воюют за восстановление страны и настроены радикально. Предыдущее поколение не может не считаться с молодежью", - отметил российский дипломат.

В ходе дискуссии возник вопрос, с чем связаны нынешние успехи талибов, берущих под свой контроль все новые территории? Карзай заявил, что сами афганцы задаются таким же вопросом. "Одни считают, что есть некие договоренности, другие - что существуют какие-то проблемы у афганских военных. Надо анализировать", - отметил он.

Кабулов полагает, что успехи талибов связаны с тем, что у них есть вера в свою правоту.

Пока что, отметил спецпредставитель президента РФ, талибы не в состоянии взять большие города - центры провинций. "Но если не принимать мер по урегулированию конфликта, то баланс сил может измениться, и движение "Талибан" (запрещено в РФ) станет сильнее", - подчеркнул он.

Что же касается угрозы для стран Средней Азии, то, отметил Кабулов, пока нет ни единого свидетельства попыток талибов пересечь границу с Таджикистаном или Узбекистаном. "В Таджикистан переходили афганские военные, и беда в том, что они открыли огонь по талибам, уже находясь за Пянджем, на таджикской территории, а когда их переправили обратно, они атаковали части "Талибана" (запрещено в РФ), - рассказал Кабулов.

Опасность, по его словам, в другом - на территории Афганистана обосновались около двадцати небольших террористических группировок, в их числе есть и ИГИЛ (запрещено в РФ). "Вот эти группировки вызывают тревогу, потому что в отличие от талибов, ориентированных на Афганистан, эти рассчитывают на международную деятельность", - считает Кабулов. Но, по его словам, тот факт, что талибы берут под контроль уезды в северных провинциях вдоль границ со странами Средней Азии, внушает оптимизм, поскольку "Талибан" (запрещено в РФ) крайне негативно относится к радикалам вроде ИГИЛ (запрещено в РФ) и им подобных, и воюет с ними.

При этом, отметил дипломат, у радикальных группировок явно существует внешняя поддержка. Он напомнил, как несколько лет назад вертолеты международной коалиции вывезли игиловцев, запертых талибами в ущелье, перевезли их в район американской авиабазы "Баграм", после чего террористы ушли.

Также он напомнил, что известны и другие факты сотрудничества, например - перегрузка вертолетами оружия. "Эту информацию мы получали от местных афганцев, в том числе руководителей местного уровня, которые не понимали, почему вертолеты снабжают оружием и боеприпасами те районы, которые заняты отрядами ИГИЛ", - рассказал Кабулов.

Также он напомнил, что если в Афганистане военный сценарий возьмет верх, то начнется война всех против всех. "В такой ситуации усилятся всевозможные террористические группировки, не только ИГИЛ (запрещена в РФ)", - предупреждает дипломат.

По словам Карзая, в настоящее время ситуация очень непростая, поскольку конфликт в Афганистане по своей сути - это не конфликт афганского народа, а региональное измерение глобальной игры. "Результат этой игры будет определяться комбинацией двух факторов - волей афганского народа и уровнем сотрудничества и понимания между США и другими державами, которые присутствуют в регионе, прежде всего это Россия и Китай, а также нужно учитывать двух других игроков: Пакистан и Иран", - отметил Карзай.

Он особенно подчеркнул, что "военное решение не принесет успех ни одной из сторон, мира можно достичь только путем переговоров", и что США должны в данном вопросе сотрудничать с Россией, Китаем, Ираном, Пакистаном.

"Я давно подозревал, - отметил Карзай, - что у США есть намерение создать слабый Афганистан, где центральная власть будет в Кабуле, а в регионах - достаточно независимые администрации... И в последние месяцы ситуация как раз идет по такому пути... Это означает, что Афганистан - только пешка в глобальной игре. Но мы надеемся, что наш друг и сосед Россия, как и другие внешние игроки, не позволят появиться раздробленному Афганистану".

Кабулов напомнил, что хотя американцы и уходят из Афганистана, у них остаются обязательства перед афганским народом - ранее Вашингтон пообещал оказывать финансово-экономическую помощь минимум до 2024 года, согласно Десятилетнему соглашению, подписанному между Вашингтоном и Кабулом.

Он отметил, что "будущее руководство Афганистана, которое, надеюсь, появится в результате переговоров, должно получать эти средства напрямую и нести ответственность за их расходование, а не так, как это происходило последние двадцать лет".