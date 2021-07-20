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Рубрика: В мире

Миллиардер Джефф Безос успешно слетал в космос на своем корабле

Текст: Игорь Дунаевский
Коммерческая космонавтика празднует очередной триумф: миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос успешно слетал в космос на корабле New Shepard, разработанном его компаний Blue Origin. Компанию новоиспеченному покорителю космоса составили брат Марк Безос, 18-летний Оливер Дэймен, ставший теперь самым юным астронавтом в истории, и 82-летняя летчица Уолли Фанк, получившая статус самого возрастного астронавта.
Пассажиры прибыли на место старта примерно за полчаса до пуска. Фото: REUTERS

Полет, приуроченный к 52-й годовщине высадки американских астронавтов на Луну, прошел по графику, хотя сам старт с собственного космодрома Blue Origin в штате Техас отложили примерно на 10 минут (около 16:10 мск). Пассажиры прибыли на место старта примерно за полчаса до пуска. При подъеме каждый ритуально позвонил в колокольчик, после чего Безос и Ко разместились в капсуле и слушали инструкции оператора, напоследок пожелавшего "расслабиться в креслах". Вскоре люк задраили и примерно через 25 минут New Shepard устремился в безоблачное небо над Техасом.

Фото: AP Photo/Reed Saxon
Онлайн-трансляция: полет миллиардера Джеффа Безоса в космос

Сам полет больше напоминал прыжок. Носитель за примерно 3 минуты разогнался до скорости в 3 Маха (около 3,5 тысяч км/ч), капсула отстыковалась и по инерции продолжила подъем по баллистической траектории до линии Кармана - международно признанной границы космоса на высоте 100 км. Пассажиры отстегнулись и на протяжении 3-4 минут наслаждались невесомостью и видами через огромные иллюминаторы (107 на 70 см), радостно восклицая по радио. С такой высоты видно вдаль примерно на 1 200 километров. Судя по карте, пассажиры капсулы, помимо просторов Техаса, видели близлежащие штаты (Аризону и Нью-Мехико), а также северные регионы Мексики. А вот воды Мексиканского залива остались за горизонтом.

Потом капсула пошла на снижение и через 10 минут 20 секунд после старта успешно приземлилась в пустыне в штате Техас на трех парашютах. Многоразовый носитель вертикально приземлился на подготовленную площадку на три минуты раньше.

10-минутный спринт Безоса побил и еще один рекорд, продержавшийся почти 60 лет - он стал самым коротким путешествием в космос. В 1961 году астронавт Алан Шеппард стал первым американцем, побывавшем в космосе, уложившись в 15 минут от взлета до посадки. Правда за эту четверть часа Шеппард поднялся до высоты в 185 километров - почти вдвое выше, чем Безос и Ко. Кстати именно в честь Шеппарда и назван носитель Безоса - New Shepard.

Через несколько минут к месту посадки прибыла делегация встречающих и техперсонала. После осмотра капсулы люки открыли и новоиспеченные астронавты под ликующие крики и хлопки открывающихся бутылок с шампанским вышли наружу.

Фото: Reuters
Чем космический проект Безоса отличается от корабля Брэнсона

Безос исполнил давнюю мечту, ведь, по его словам, он безнадежно влюбился в космос в тот момент, как в 5-летнем возрасте наблюдал за первыми шагами экипажа Apollo 11 по Луне.

Зачем богатейший человек планеты рисковал жизнью? Как и другой миллиардер Ричард Брэнсон, совершивший суборбитальный полет девятью днями раньше, он стремится доказать, что время массового космического туризма настало. Blue Origin и конкуренты из Virgin Galactic планируют поставить такие полеты на поток, а ближайшие годы покажут, каковы реальные перспективы этого рынка.

Между тем, прыжками на 100-километровую высоту амбиции Безоса далеко не ограничиваются. Пока Илону Маску снятся колонии на Марсе, Безос мечтает, чтобы миллионы людей жили и трудились в поселениях прямо в космосе, а не только на поверхности планет.

В мире США Общество Космос

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