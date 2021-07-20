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20.07.2021 19:14
Рубрика: Экономика

Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна

Текст: Евгения Думанская

В этом году валовой сбор пшеницы ожидается в размере 81 миллиона тонн, а урожай зерна по прогнозу будет на уровне 127,4 миллиона тонн, рассказала замглавы Минсельхоза Оксана Лут.

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Как отметила Лут, сейчас ведомство сохраняет прогноз, несмотря на некоторые моменты, связанные с погодными условиями.

"Мы считаем, что ряд регионов страны соберет больше, чем мы ожидали. Ряд регионов соберет меньше. Но, тем не менее, прогноз мы сохраняем", - сказала она.

Замминистра пояснила, что на 19 июля собрано около 30 миллионов тонн зерна, и ближе к середине сборки можно будет точнее прогнозировать ее итоги.

"Пока у нас все стабильно", - цитирует Лут РИА Новости.

Ранее аналитики сообщили, что засуха в ряде российских регионов грозит не только урожаю зерна, но и другим культурам - кукурузе и подсолнечнику. Из-за дефицита влаги на юге страны некоторые специалисты снизили прогнозы по сборам урожая.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз

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