Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил руководителей духовных управлений мусульман России с праздником Курбан-байрам, сообщается на сайте правительства.

В поздравительной телеграмме, в частности, подчеркивается значимый вклад мусульманской общины России в развитие межконфессионального диалога, а также "большая просветительская деятельность авторитетных религиозных лидеров, благодаря которой сохраняются многовековые исламские традиции, уникальная культура и образование, открываются вузы, восстанавливаются памятники архитектуры, строятся новые мечети".

Председатель правительства отдельно отметил деятельность общины по укреплению института семьи, воспитанию молодежи, утверждению идеалов взаимного уважения и терпимости.