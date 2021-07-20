Мошенники стали представляться операторами сотовой связи

Мошенники стали выдавать себя за популярных операторов сотовой связи при звонках клиентам банков с целью получить их паспортные данные. Об этом "РГ" рассказали в компании Digital Security, специализирующейся на кибербезопасности. Если пользователь отказывается предоставить информацию, фейковый оператор угрожает отключением связи. Полученные данные в дальнейшем могут использоваться для получения кредитов.

По словам экспертов по кибербезопасности, сценарий новой схемы опасен своей реалистичностью: жертва верит, что может лишиться связи. "Мошенники ссылаются на положения, в соответствии с которыми оператору необходимо проверить личность абонента, и начинают уверенно перечислять все те неудобства, с которыми может столкнуться человек, если сейчас же не предоставит информацию - необходимость личной явки в офис, заполнение документов, ограничение услуг связи или даже блокировка sim-карты, - указал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. - Тем более многие давние абоненты пользуются номерами, которые зарегистрированы не на них, и в случае проверки люди реально лишатся номера, на который завязано много контактов и учетных записей в различных сервисах".

Раньше операторы связи практиковали переоформление договоров, если абонент мог доказать фактическое владение номером - достаточно было сообщить суммы и даты пополнения счета, а также номера вызовов. Участившееся мошенничество с захватом чужих номеров привело к ужесточению правил, и теперь даже ближайший родственник умершего человека не сможет переоформить номер на себя. Стремление избежать неприятностей и сложностей - это и есть тот фактор, который активно эксплуатируют мошенники.

"Мы видели довольно много разных вишинговых схем, где мошенники в телефонном разговоре выдают себя и за сотрудника банка, страховой, службы соцзащиты, полиции или прокуратуры, - говорит замруководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Роман Резвухин,. - Их главная задача войти в доверие к жертве, запугать и заставить перевести деньги. Самые вероятные риски для жертвы, данными которой завладели, - на ее имя могут оформить микрокредит или фирму-однодневку. Также не стоит забывать, что персональные данные в паспорте могут использоваться для шантажа или регистрации в различных сервисах (от маркетплейсов до онлайн-казино), переоформления сим-карты, для того чтобы получить доступ к кодам в онлайн-банкинг".

Самые вероятные риски - на имя жертвы могут оформить кредит или фирму-однодневку

Рекомендации стандартные - не вступать в разговор с неизвестными и не разглашать персональные данные. Владимир Ульянов также советует не верить на слово всем входящим звонкам. Если вопрос серьезный, лучше добраться до офиса сотового оператора и обсудить все вопросы с настоящим сотрудником.

"Если визита в отделение хочется избежать, всегда можно сослаться на отсутствие документов под рукой и хотя бы отсрочить разговор, - отмечает Владимир Ульянов. - Главное - выиграть у мошенников время. Как только оно появляется, человек начинает мыслить критически, сопоставлять факты, искать информацию в других источниках, обман обычно раскрывается".

Кроме того, важно сократить зависимость от номера, который реально вам не принадлежит. Потому что в любой момент, например, если испортится sim-карта, будет потеряно все - контакты и возможность восстановления доступа к связанным аккаунтам. Электронную почту, интернет-банк, социальные сети лучше привязать к полностью своему номеру.

Роскомнадзор рекомендует гражданам минимизировать случаи предоставления своих персональных данных, особенно дистанционным способом, подчеркнули в пресс-службе ведомства. В первую очередь необходимо проверить получателя персональных данных и его полномочия. Это касается и звонков "служб безопасности банка", визитов "социальных работников" и сайтов "помощи в выплатах от государства", уточнили в Роскомнадзоре.

Сотовые операторы также пытаются обезопасить своих клиентов. "Мы защищаем пользователей и отслеживаем сомнительные вызовы с помощью собственной антифрод-системы, - рассказали в пресс-службе МТС. - Ежедневно решение блокирует более 60 тысяч попыток звонков с использованием подмены номера, когда абонентам звонят псевдосотрудники банков или операторов, чтобы подтвердить какую-то операцию". Директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов компании "МегаФон" Сергей Хренов уточнил, что компания блокирует вызовы с подменой номера банков по спискам от ЦБ, также используется собственная система защиты, разработанная совместно с банками.

В МВД и компании "Билайн" не ответили на запрос "РГ".