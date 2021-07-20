На авиасалоне МАКС представили беспилотник-вертолет БАС-200

На МАКС-2021 состоялась презентация беспилотного летательного аппарата вертолетного типа БАС-200. Машина обладает максимальной взлетной массой в 200 килограммов, а продолжительность полета составляет четыре часа.
Как сообщают "Вертолеты России", новый беспилотник может использоваться для доставки грузов - до 50 килограммов, а также для мониторинга местности.
Машина может управляться оператором или совершать полеты в автоматическом режиме.
В комплекте с беспилотником БАС-200 поставляется подвижный пункт управления, находящийся на автомобильном прицепе.
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