На МАКС представили лабораторию на базе Як-40 с электродвигателем

Як-40ЛЛ - уникальная летающая лаборатория с гибридной силовой установкой

На МАКСе представлена летающая лаборатория на базе Як-40 с первым в мире электрическим авиадвигателем на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт. И это настоящий прорыв.

"Это полностью действующий образец, - говорит генеральный директор Национального исследовательского центра "Институт им. Н.Е. Жуковского" доктор технических наук Андрей Дутов. Надеемся, что он будет летать на МАКСе в качестве демонстратора технологий создания воздушных судов с гибридными силовыми установками".

В чем суть российского ноу-хау? Если не вдаваться в подробности, то в носовой части самолета установлен воздушный винт, который приводится в движение электродвигателем. Это уникальная гибридная схема, придуманная в ЦИАМ имени Баранова (входит в НИЦ "Институт им. Н.Е. Жуковского") совместно с компанией "СуперОкс". В основе технологии лежат сверхпроводящие материалы обмоток. Они находятся в состоянии 77 градусов по Кельвину, внутри - жидкий азот, благодаря чему сопротивление на этих обмотках "нулевое". Это позволяет реализовывать огромные мощности при сравнительно небольших размерах.

В носовой части Як-40ЛЛ установлен воздушный винт, который приводится в движение электродвигателем. В основе технологии лежат сверхпроводящие материалы обмоток

Для авиации это критически важно: полет - всегда борьба с весом. По словам Дутова, здесь мы опережаем мир где-то на 2-3 года, потому что подобный подход еще никто не демонстрировал и такие технологии не показывал. Представляете? Взлетаешь на электромоторе, там, где можно, запускаешь газотурбинный двигатель, на разрешенной высоте подзаряжаешь аккумулятор, продолжаешь полет опять на электричестве и садишься на винтах...

Як-40ЛЛ своим ходом прилетел в Жуковский. Правда, летел без винта - на двух своих маршевых двигателях. Сейчас винт заново установлен. На МАКСе планируется показать полет, когда газотурбинный двигатель уходит на пониженные обороты, включается электромотор, и тяга будет идти в том числе за счет винта, который на нем расположен.

500 кВт - на МАКСе представлена летающая лаборатория на базе Як-40 с первым в мире электрическим авиадвигателем на высокотемпературных сверхпроводниках такой мощности

Ученые надеются к 2026-2027 годам получить полностью весь набор технологий, который позволит создать к 2030 году региональный самолет на такой гибридной схеме. Но они намерены идти еще дальше, а именно: использовать в двигателе в качестве хладагента не азот, а сжиженный водород, который будет и топливом. Он фактически вообще не дает никаких выбросов. Это будет еще более сложная схема - она годится для больших самолетов, для дальней авиации. Однако это уже перспектива 2035 года и дальше.