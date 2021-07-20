На Манхэттене нашли замену гербицидам

Новости

Вакцинацию от ковида уже прошли 77% сотрудников органов власти Москвы 20:58
Евгений Зиничев: Сил и средств МЧС России в Карелии достаточно 20:50
ЕС хочет запретить анонимные крипто-кошельки к 2024 году 20:26
В Воронеже полицейского с 22 квартирами задержали за взятку 20:23
Профсоюзы предлагают обязать работодателей индексировать зарплату 20:09
Козак предупредил о реакции Москвы на геноцид русскоязычных в Донбассе 19:36
Вышел русский трейлер нового хоррора Джеймса Вана "Злое" 19:27
Путин поблагодарил Алиева за компромиссные решения по Карабаху 19:25
Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна 19:14
Путин: Экономические отношения РФ и Азербайджана активно восстанавливаются 19:14
Чайковский и Моргенштерн: какую российскую музыку слушают за границей 19:10
Очередная партия вакцины "ЭпиВакКорона" направлена в регионы 19:04
Торговые сети будут отстранять непривитых без уважительных причин сотрудников 19:02
В Петербурге переболевшие COVID-19 пройдут углубленную диспансеризацию 18:56
Российский легкий истребитель Checkmate будет готов в течение четырех лет 18:42
Прокурор области проконтролирует расследование ЧП во время сплава под Магаданом 18:39
Профсоюзы предложили уравнять пособие по безработице и прожиточный минимум 18:27
Строителям выгоднее работать в госкомпаниях 17:58
Мясников назвал единственный способ защиты от мутаций коронавируса 17:43
В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке 17:43
Роспотребнадзор высказался об идее обязательной вакцинации в Петербурге 17:38
Умер знаменитый американский фантаст Уильям Нолан 17:31
Система контроля за движением мусоровозов заработает в 2022 году 17:15
Определена дата первого матча между "Спартаком" и "Бенфикой" в ЛЧ 17:08
Академик Румянцев призвал модернизировать медучреждения в РФ по общим стандартам 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Туры в Турцию начали продавать со скидками
Туры в Турцию начали продавать со скидками
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
20.07.2021 20:32
Рубрика: В мире

На Манхэттене нашли замену гербицидам

Текст: Александр Гусаров
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8513)
Необычный, экологичный, а главное, веселый способ избавиться от сорняков опробовали на Манхэттене. Как сообщило издание New York Post, два десятка коз были выпущены в парк Риверсайд для того, чтобы избавить его от вредных и ядовитых растений.
24 парнокопытных особи выпустили в парк для борьбы с сорняками. Фото: AP

Под радостные возгласы собравшихся посмотреть на необычное зрелище ньюйоркцев 24 парнокопытные особи, привезенные с ближайшей фермы Green Goats Farm, были выпущены на волю с единственной задачей - кушать, кушать и еще раз кушать слишком густую и вредную растительность в парке. С ней не смогли справиться ни многочисленные садовники, ни гербициды. Рогатые помощники в этом отношении оказались незаменимыми, выгрызая инвазивные растения вместе с корнями в труднодоступных местах парка - на крутых склонах и в оврагах. "Они съели японский спорыш и уссурийский виноградовник, перекусили шиповником, легко освоили труднопроходимую местность позади меня и проглотили ядовитый плющ, даже не задумываясь", - не скрывал радости руководитель заповедника Дэн Гародник. Сообщается, что из 24 животных в "долгосрочной командировке" в парке задержатся лишь пять коз и козлов, которые будут пожирать местную растительность до конца лета. После чего на специальном интернет-сайте жители Нью-Йорка смогут проголосовать за лучшего парнокопытного уничтожителя сорняков.

Ученые предложили утилизировать пластик с помощью насекомых
В мире США

Главное сегодня

Путин анонсировал скорый выход российского самолета МС-21 на трассы
Минприроды исключило риск появления пустых полок в магазинах
Козак усомнился во вступлении Украины в Евросоюз и НАТО
Крупные банки впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay
В УК предложили внести статьи за призывы против вакцинации
Немецкая авиакомпания ввела "гендерно-нейтральные" приветствия на борту
Может ли белорус в России получить справку для заключения брака