На Манхэттене нашли замену гербицидам

Необычный, экологичный, а главное, веселый способ избавиться от сорняков опробовали на Манхэттене. Как сообщило издание New York Post, два десятка коз были выпущены в парк Риверсайд для того, чтобы избавить его от вредных и ядовитых растений.

24 парнокопытных особи выпустили в парк для борьбы с сорняками. Фото: AP

Под радостные возгласы собравшихся посмотреть на необычное зрелище ньюйоркцев 24 парнокопытные особи, привезенные с ближайшей фермы Green Goats Farm, были выпущены на волю с единственной задачей - кушать, кушать и еще раз кушать слишком густую и вредную растительность в парке. С ней не смогли справиться ни многочисленные садовники, ни гербициды. Рогатые помощники в этом отношении оказались незаменимыми, выгрызая инвазивные растения вместе с корнями в труднодоступных местах парка - на крутых склонах и в оврагах. "Они съели японский спорыш и уссурийский виноградовник, перекусили шиповником, легко освоили труднопроходимую местность позади меня и проглотили ядовитый плющ, даже не задумываясь", - не скрывал радости руководитель заповедника Дэн Гародник. Сообщается, что из 24 животных в "долгосрочной командировке" в парке задержатся лишь пять коз и козлов, которые будут пожирать местную растительность до конца лета. После чего на специальном интернет-сайте жители Нью-Йорка смогут проголосовать за лучшего парнокопытного уничтожителя сорняков.