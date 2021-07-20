Надежда Михалкова снимает сериал о представительнице династии кинематографистов

Мультимедийный сервис Okko объявил о том, что приступает к съемкам драматического мини-сериала "Номинация" с Анной и Надеждой Михалковыми в главных ролях. Снимает в партнерстве с компанией "Медиаслово" Данилы Шарапова и Петра Анурова. Режиссер четырехсерийного проекта Надежда Михалкова, и это - ее первый сериал.

Сериал "Номинация" рассказывает историю младшей представительницы кинематографической династии Веры, которая берется снимать халтурный заказной фильм. Однако, неожиданно для нее самой, этот фильм становится главным в ее жизни. Надежда Михалкова и играет Веру - младшую дочь покойного советского драматурга и режиссера Алексея Истомина. Ее героиня дает дерзкое интервью, в котором говорит все, что думает о современной российской киноиндустрии. Причина такой дерзости - роль в голливудском блокбастере, которая вот-вот сделает Веру звездой мирового масштаба. Однако съемки фильма срываются, и теперь Вера, которую презирает вся индустрия, вынужденно остается в России и ищет хоть какую-нибудь работу в кино. Сестра Веры, Татьяна (Анна Михалкова) - популярная актриса; она мечтает о большой роли в хорошем фестивальном фильме, но, кажется, навеки застряла в кабале больших сериальных контрактов. Мать, Агафья Александровна (Людмила Максакова), некогда тоже известная актриса, теперь возглавляет фонд имени своего мужа, но в финансах она разбирается куда хуже, чем в кино, поэтому фонд находится на пороге крупных неприятностей...

Фото: Предоставлено Okko

Чтобы спасти фонд и семью, Агафья задумывает хитрую манипуляцию: она поручает Вере снять заказной фильм для фонда на государственные деньги, с Татьяной в главной роли. Поначалу кажется, что это халтура для галочки, но Вера неожиданно меняет сценарий - берет за основу фильма последний, не снятый сценарий своего отца. Проект тут же приобретает совсем другой размах. Агафья, почувствовав это, забирает одну из главных ролей себе. В результате мать и две сестры, находящиеся в очень сложных отношениях, оказываются на одной площадке. Эти съемки либо спасут их семью, либо окончательно ее уничтожат.

"Для меня этот сериал - прежде всего размышление о том, как человек распоряжается временем, которое ему отведено. Как исправляет ошибки, которые совершает. Драма ведь не в том, что мы все ошибаемся, а в том, что не всегда есть время и силы осознать ошибку, принять ее, исправить или смириться с тем, что случилось, и двигаться дальше.

В моей истории три сильные женщины с разной судьбой проходят через испытания, пытаются исправить совершенные ошибки и стараются принять друг друга такими, какими они являются на самом деле", - говорит Надежда Михалкова, режиссер и исполнитель главной роли в сериале "Номинация".

Фото: Предоставлено Okko

Данила Шарапов, генеральный продюсер сериала "Номинация" рассказывает:

"Надя Михалкова задумала этот проект около двух лет назад и все это время работала над сценарием. Ее соавторами выступили Маруся Трубникова и Дарья Воротынцева. Для Нади это первый сериал, как для режиссера, и он достаточно личный. Проект наполнен иронией и важными для режиссера смыслами - это взгляд на мир российского кинематографа и одновременно на семейные ценности".

Съемки сериала стартуют 20 июля и пройдут в Москве. В нем также будут сниматься Андрей Смоляков, Алексей Гришин, Владимир Мишуков, Софья Гершевич, Андрей Баков, Сергей Петров, Анастасия Микульчина, Евгений Плиткин, Екатерина Дорогина, Илья Кожухарь, Михаил Барышников и другие.