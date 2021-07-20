Наводнение обойдется Германии в миллиарды евро

Пока власти Германии подсчитывают ущерб от наводнения, страховые компании по всей Европе готовятся выплатить пострадавшим миллиарды евро.

Только в транспортной сфере ущерб, по предварительным оценкам немецкого минтранса, может составить до двух миллиардов евро. Издание Bild сообщает, что Немецкие железные дороги понесли потери на сумму порядка 1,3 миллиарда: в пострадавших районах смыты или разрушены участки железнодорожного полотна, в том числе мосты, здания вокзалов, инфраструктура.

Ущерб в несколько сотен миллионов евро был нанесен дорогам и автомагистралям: для их восстановления в кратчайшие сроки за счет федерального правительства должны быть построены 300 временных мостов. Министр финансов ФРГ Олаф Шольц представил план оказания экстренной помощи гражданам. Люди, потерявшие свои дома и бизнес, должны еще в июле получить около 400 миллионов евро экстренной помощи, а всего в пострадавшие районы направят несколько миллиардов евро.

Страховые компании в Германии и других странах Европы, по данным отраслевых СМИ, готовят выплаты владельцам собственности на сумму 5-6 миллиардов евро. Только в ФРГ 45 процентов объектов недвижимости в пострадавших районах было застраховано от сильных дождей и наводнений. По подсчетам страховщиков, стихийное бедствие на севере Европы может стать одним из самых дорогостоящих за всю историю наблюдений. И это на фоне природных катаклизмов, сотрясавших континент в июне, когда грозы, град и даже торнадо, обрушившиеся на континент, обошлись страховым компаниям в несколько миллиардов. Глава Германского союза страховщиков Йорг Асмуссен заявил журналистам, что если мировому сообществу не удастся остановить изменения климата, то это будет означать конец существующей системы страхования.