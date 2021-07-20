Названы лучшие методики для реабилитации постковидных пациентов

Постковидный синдром, который развивается у многих переболевших коронавирусной инфекцией даже в легкой форме, требует тщательного и длительного восстановительного лечения. В Екатеринбургском медицинском научном центре профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора в условиях дневного стационара пациентам предлагают программу реабилитации с использованием современных методик по восстановлению различных систем и функций организма, - об этом рассказали "Российской газете" в федеральной службе.

Накопленный за 1,5 года пандемии COVID-19 опыт как российских, так и зарубежных медиков, показывает, что после острой фазы заболевания 100% пациентов продолжают жаловаться на общую утомляемость, мышечную слабость, одышку, снижение толерантности к физическим нагрузкам, особенно у лиц, работающих во вредных условиях труда. Кроме того, возможно возникновение болей за грудиной, сердцебиения, болей в суставах, выпадения волос, часто отмечаются и неврологические симптомы - чувство тревоги, депрессия, нарушения сна, когнитивные нарушения, что приводит к снижению качества жизни. Все перечисленные симптомы указывают на развитие постковидного синдрома, и пациенты с такими клиническими проявлениями нуждаются в реабилитационном лечении.

Медики говорят, что крайне важно начинать реабилитационные мероприятия практически сразу, еще на этапе активного лечения в условиях отделений интенсивной терапии после стабилизации состояния пациента. Согласно разработанным методическим рекомендациям, реабилитация проводится в три этапа до полного выздоровления и включает в себя не только медикаментозное лечение, но и разнообразные физиотерапевтические процедуры, а также лечебную физкультуру и дыхательную гимнастику. Используются методы бальнео- и теплогрязелечения, кинезиотерапия. К работе с пациентом подключается клинический психолог, логопед, эрготерапевт (специалист, помогающий пациенту справиться с функциональными нарушениями). "Комплексный подход позволяет в короткие сроки добиться положительной динамики не только с точки зрения физического, но и психоэмоционального состояния пациента", - отмечают в Роспотребнадзоре.

Третий этап восстановительной терапии, который проводится на базе Екатеринбургского центра в условиях отделения медицинской реабилитации дневного стационара, предназначен для пациентов, чья профессиональная деятельность связана с вредными условиями труда. Исследования специалистов Центра показали, что у таких пациентов, так же, как и у имеющих хронические заболевания, постковидный синдром протекает тяжелее. В реабилитационную программу, в зависимости от индивидуальных особенностей течения постковидного синдрома у каждого пациента, включается дыхательная гимнастика, а также дозированные физические нагрузки.

Для этого в Центре используют ряд современных методик. Так, на тренажере с биологической обратной связью Huber 360 активно прорабатывают глубокие дыхательные мышцы, ведется работа с координацией движений, что активно восстанавливает центральную и периферическую нервную систему. Использование антигравитационной дорожки Alter G и пассивно-активного тренажера THERA-Vital позволяет равномерно увеличивать кардионагрузки, причем результат работы контролирует сам пациент. Также специалисты центра активно используют методики физиотерапевтического лечения для активации иммунной системы - применяются процедуры аэроионотерапии, галотерапии, бальнеолечения. Устранить остаточные очаги воспаления в легких помогает низкоинтенсивная лазеротерапия, низкочастотная магнитотерапия, ультразвуковая терапия. Также применяются методы индуктотермии, высокоинтенсивной магнитной стимуляции, светолечения.

"Стоит особо подчеркнуть важность работы службы психологической поддержки. Упадок сил и интереса к жизни, сниженный психоэмоциональный фон и апатию отмечают многие пациенты. Поэтому задача психолога - мотивировать больного к восстановлению, самостоятельным занятиям лечебной физкультурой и, в дальнейшем, на поддержание здорового образа жизни. Лишь в единичных случаях пациенты, прошедшие предыдущие этапы реабилитации, нуждаются в дополнительной психологической помощи", - отметили в Роспотребнадзоре.

Опыт восстановления пациентов на базе Екатеринбургского центра Роспотребнадзора говорит о том, что большинство пациентов в результате реабилитации возвращается к привычному образу жизни в кратчайшие сроки.