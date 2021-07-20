Названы условия для роста доллара до 80 рублей

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Нефть капитулировала в понедельник под натиском продавцов. Внутри дня в понедельник падение Brent превышало 5%, уведя стоимость барреля Brent ниже $69.

В предыдущие недели было хорошо видно, что цене все сложней удается преодоление новых уровней. Картина распродажи на росте сформировалась в начале июля, но благоприятный макроэкономический фон сдерживал продавцов. Начало серьезной распродажи на старте недели дало сочетание двух значимых факторов.

ОПЕК+ договорились продлить сделку по ограничению добычи на 2022 год, но при этом согласовали повышение квот на 400 тыс. баррелей в сутки в месяц, а также увеличение базового уровня добычи для пяти стран, включая безусловных лидеров - Россию и Саудовскую Аравию. Такое соглашение обещает рост добычи, что и сказалось негативно на цене, так как появилось больше вопросов к будущему росту цены.

Впрочем, картель можно понять. Долгое время его члены могли себе позволить не спешить наращивать добычу, спокойно наблюдая за ростом цены и сокращением запасов. Ведь при этом добыча в США оставалась сравнительно стабильным производством. В последние недели ситуация изменилась, мы видим методичное повышение добычи в США, возвращение в повестку дня борьбу за долю рынка.

Другой фактор, усиливший "пролив" по нефти - это коррекционные настроения на глобальных фондовых рынках, что значительно усилило распродажу в нефти. Кроме того, амплитуду усиливал провал под значимый технический уровень - 50-дневную скользящую среднюю, ниже которой нефть не торговалась с ноября прошлого года, то есть весь период последнего ралли.

Рубль же проявил намного больше стойкости, чем от него можно было ожидать при таких внешних обстоятельствах. Ему помогает временная тяга за счет продажи валюты экспортёрами. Но это очень кратковременный фактор, и зачастую рубль в будущем может нагонять рынок, если он и далее будет оставаться под давлением.

Глубина коррекции зависит от многих факторов, и в краткосрочной перспективе стоит обратить внимание на динамику активов вблизи следующих важных уровней. Развитие спада нефти Brent под $67,8 откроет путь к снижению сразу до $60-61. Если этот уровень устоит, можно рассчитывать на восстановление интереса и консолидацию у текущих отметок.

Подобное применимо и для рубля. Уверенный рост выше 74,6 вернёт USDRUB в формальный среднесрочный тренд роста, открыв дорогу на 80. Способность рубля отбиться от натиска продавцов на текущих значениях сохранит наш первоначальный сценарий снижения доллара до 71. Этот обратный разворот может быть столько же быстрым, как и скачок вверх в начале июля.