Не спешите обновляться. В iOS 14.7 сломалась важная функция

Обновление iOS принесло не только поддержку внешнего аккумулятора MagSafe Battery Pack, но и одну серьезную проблему.

Как пишет MacRumors, после установки апдейта пользователи лишились возможности автоматически разблокировать часы Apple Watch, привязанные к iPhone со сканером Touch ID.

Если часы перестали разблокироваться при разблокировке смартфона, в Apple предлагают в качестве временной меры вводить пароль на экране (это достаточно сделать один раз). Если пользователь забыл пароль к часам, то единственным выходом будет полный сброс Apple Watch и последующая настройка.

Ожидается, что ошибка будет исправлена в ближайшем обновлении iOS.