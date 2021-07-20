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20.07.2021 17:37
Рубрика: Общество

Неэкологичную упаковку обложат повышенным экосбором

Текст: Алексей Дуэль

Для повышения доли отходов, поддающихся переработке для получения из них вторсырья, упаковку и изделия, которые трудно или невозможно включить в экономику замкнутого цикла, обложат повышенным экологическим сбором. Об этом заявил заместитель гендиректора ППК "Российский экологический оператор" Алексей Макрушин на пресс-конференции.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Речь идет не только о пластике, не поддающимся переработке может быть изделие и из другого материала, заметил он. Отказываться можно от того, для чего существуют более экологичные аналоги. Например, вместо упаковки для яиц из полистирола можно использовать картонную. Стоит она столько же, яйца сохраняет не хуже и намного удобнее в переработке. Если же аналогов нет, побуждать компании к их поиску надо повышенной ставкой экологического сбора, считает Макрушин.

"Надо отказаться от композитных материалов и перейти на использование одного и того же материала для сходных видов упаковки, - объяснил Алексей Макрушин. - Например, ПЭТ очень хорошо перерабатывается, давайте его активнее использовать, больше отходов вовлечем во вторичный оборот".

Общество Экология

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