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20.07.2021 18:13
Рубрика: Культура

Новый фильм Глеба Панфилова - в программе фестиваля в Локарно

Текст: Сусанна Альперина
Российское кино продолжает громко заявлять о себе на весь мир. 16 картин на кинофестивале в Шанхае, три приза у нашего фильма. 9 фильмов в Каннах и 4 приза. Недавно объявил свою программу кинофестиваль в Локарно. "РГ" писала о том, что в конкурсе две наших картины "Герда" Натальи Кудряшовой и "Медея" Александра Зельдовича. И сегодня стало известно, что и мировая премьера полнометражного фильма "Сто минут из жизни Ивана Денисовича", снятого по мотивам рассказа лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына, состоится на кинофестивале в Локарно. Специальный показ фильма пройдет 13 августа на площади Piazza Grande. Фильм представят автор сценария фильма и режиссер Глеб Панфилов, актриса Инна Чурикова, а также исполнитель главной роли Филипп Янковский.

Для Глеба Панфилова это второе участие в фестивале в Локарно: в 1969 году он стал победителем этого киносмотра со своим дебютным фильмом "В огне брода нет". Однако руководство СССР тогда не разрешило молодому режиссеру поехать в Швейцарию и получить награду лично. Приз был отправлен в СССР почтой и по сей день хранится в музее "Ленфильма".

Фото: скриншот Красный квадрат / youtube
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Немного об истории создания фильма, за которым стоит и крупнейший российский холдинг ВГТРК, в частности, канал "Россия 1", известный своими экранизациями. Опубликованная в 1962 году повесть "Один день Ивана Денисовича" стала главной литературной сенсацией в СССР. Книга принесла мировую славу Александру Солженицыну и открыла в русской литературе тему лагерей и репрессий. Глеб Панфилов - один из самых титулованных российских режиссеров в России и за рубежом, обладатель Золотого медведя Берлинского международного кинофестиваля, Серебряного льва Венецианского кинофестиваля, специального приза жюри Каннского кинофестиваля, высших наград кинофестиваля в Локарно, Московского кинофестиваля, фестиваля в Карловых Варах, - давно хотел экранизировать этот текст.

В 2006 году вместе с Солженицыным Панфилов работал над сериалом "В круге первом" для телеканала "Россия". Многосерийный фильм получил национальные кинематографические премии "Ника" и "Золотой Орел", стал обладателем премии ТЭФИ-2006 в номинациях "Лучший фильм", "Лучший оператор", "Лучший художник" и "Лучший сценарий", получил главный приз на международном фестивале в Биаррице. После этой картины Солженицын хотел доверить "Ивана Денисовича" только Панфилову. Но судьба распорядилась иначе: от рождения и до воплощения задумки прошло больше десяти лет. Наталья Дмитриевна Солженицына - вдова писателя и Президент Фонда Солженицына - поддержала Глеба Панфилова в его идее дописать историю героя, чтобы сделать ее более кинематографичной.

Фильм "Сто минут из жизни Ивана Денисовича" выйдет в прокат в России в 2021 году.

Прямая речь

Глеб Панфилов, автор сценария и режиссер:

"Сто минут из жизни Ивана Денисовича" - это рассказ о тысячах советских солдат, которые сражались на войне и чье единственное "преступление" заключалось в том, что они были пойманы нацистами и стали военнопленными. По возвращению из плена ждал быстрый суд и десять лет в сибирских лагерях. В чем же тогда причина, по которой такие заключенные, как Иван Денисович, остаются в живых? Что побуждало их просыпаться каждое утро, чтобы встретить еще один день ада? Наш фильм - попытка ответить на эти вопросы".

Филипп Янковский, исполнитель роли Ивана Денисовича:

"Эта история о несломленном характере, о жажде жизни, о любви и преданности, и мне хочется верить, что когда картина будет выходить на экраны, найдется немало людей, которые захотят потратить время не на очередную мишуру спецэффектов, а на большую картину большого мастера".

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