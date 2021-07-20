Новый сериал "Нереалити" расскажет об участнице "Дома 2"

В Москве и Тверской области продолжаются съемки "Нереалити" - десятисерийного социального драмеди о бывшей звезде реалити-шоу по имени Рита. Она после десяти лет жизни "в телевизоре" вынуждена вернуться в родной провинциальный город и начать новую жизнь. Рите нужно "построить свою жизнь" заново, но репутация злой интриганки усложняет ей задачу.

Люди не верят ей, она не может устроиться на работу, никто не хочет с ней дружить, а хейтеры пишут на ее автомобиле неприличное слово. Но Рита, закаленная телевизионными нравами, спокойно продолжает ходить по городу с гордо поднятой головой. Именно упрямство и непробиваемость, благодаря которым она десять лет продержалась на реалити-шоу, помогут Рите восстановить репутацию и вернуть свою семью.

Режиссер сериала - Анна Пармас, которую зрители знают по фильмам "Давай разведемся", "История одного назначения", клипам группировки "Ленинград" и другим проектам. Художественный руководитель - Борис Хлебников ("Аритмия", "Обычная женщина", "Шторм"). Продюсеры - Валерий Федорович, Евгений Никишов и Александр Плотников. В главных ролях: Ольга Дибцева, Инга Оболдина, Николай Фоменко, Виталий Даушев, Мирослава Малахова, Лика Нифонтова, Анна Рыцарева, Алексей Розин, Наталья Потапова и другие.

"Нереалити" - совместный проект видеосервисов Premier (Газпром-медиа холдинг) и Kion (МТС Медиа), а также телеканала ТВ-3. Производством сериала занимается компания Look Film. Обещано, что он выйдет одновременно на Premier и Kion в 2022 году.

"Съемочная группа с первого взгляда влюбилась в город Кимры, в котором проходила основная часть съемок. Это чудный маленький городок на Волге с самобытной архитектурой и своей атмосферой. Какие-то улицы в нем напоминают Мексику, какие-то дома приехали сюда из Италии, какие-то из Лиссабона. Серьезно, на одном из фасадов я увидела плитку, один в один португальский "азу лежуш". А в общем, это очень цветной и очень теплый город. Именно такой, как и представлялся. Мы не хотели делать историю про мрачную глубинку. В то же время, нам не нужна была "тихая пастораль". Нам нужен именно такой - городок, который улыбается", - говорит Анна Пармас.

Актриса Ольга Дибцева рассказывает, что поняла: Рита - ее роль. "Отношение моей героини к жизни, ее темперамент, поглощенность эмоциями, ее несгибаемое желание двигаться вперед, порой сшибая все и всех на своем пути - это абсолютно совпадает с моей природой, с моим темпераментом. Даже биография у нас с ней похожа - я также сбежала из родного города, только не на "Дом 2", а в театральный институт. Отношения с родителями, описанные в сценарии, с феноменальной точностью повторяют мои отношения в семье. Работать с Анной Пармас - огромное счастье для меня, я выросла на сериале "Осторожно, модерн!", где она и автор, и режиссер. Можно сказать, я стала актрисой во многом, благодаря этому проекту".