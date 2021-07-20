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20.07.2021 18:25
Рубрика: Экономика

ПФР напомнил льготникам о праве на денежную выплату

Текст: Василий Кошкин
Федеральные льготники имеют право выбрать форму получения набора социальных услуг: натуральную или денежную. Об этом напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

"Натуральная форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг, денежный эквивалент выплачивается полностью или частично", - отметили в ПФР.

Фото: iStock
В ПФР напомнили, какие льготы имеют предпенсионеры

С 1 февраля 2021 года стоимость полного денежного эквивалента набора социальных услуг составляет 1211,66 рубля в месяц (933,25 рубля - лекарственные препараты, медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов; 144,37 рубля - путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний; 134,04 рубля - бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно).

По умолчанию набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме. Исключение составляют лишь граждане, подвергшиеся воздействию радиации - им набор изначально предоставляется деньгами.

В ПФР напомнили, что подать заявление о замене набора соцуслуг или его части денежной выплатой можно до 1 октября. Сделать это можно как на портале госуслуг или на сайте ПФР, так и лично обратившись в отделение Пенсионного фонда или МФЦ.

"Если раньше заявление об отказе от получения социальных услуг в натуральной форме уже подавалось, новое заявление не требуется, - набор будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока гражданин не изменит свое решение", - добавили в ПФР.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд

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