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20.07.2021 17:33
Рубрика: Экономика

Пятая часть твердых коммунальных отходов к 2030 году станет вторсырьем

Текст: Алексей Дуэль
Порядка 15 миллионов тонн или 20 процентов всех твердых коммунальных отходов, которые будут образовываться в стране к 2030 году, направят на материальную утилизацию, чтобы получить из них вторичные материальные ресурсы. Об этом сказал заместитель гендиректора ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) Алексей Макрушин на пресс-конференции.

По его словам, еще десять миллионов тонн - или 15 процентов - станут компостом, а пять миллионов тонн отправят на мусоросжигательные заводы или же на производство топлива.

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"Мы исходим из того, что все объекты энергетической утилизации отходов должны полностью соблюдать все природоохранное законодательство, в их выбросах не должно быть диоксинов и прочих опасных веществ, - сказал Алексей Макрушин. - Показатели выбросов при сжигании отходов должны быть такие же, как и у обычной ТЭЦ".

При этом ППК РЭО поможет регионам построить недостающие объекты по обращению с отходами, заверил Макрушин. Пилотные проекты пройдут в Дагестане, Крыму, Севастополе и Архангельской области. Созданные мощности затем передадут регионам, добавил Макрушин. Если опыт окажется успешным, компания подключится к строительству подобной инфраструктуры и в других регионах.

"Мы одновременно готовим и сами проекты, и законодательство для их реализации, - отметил Макрушин. - К практической реализации приступим уже в 2022 году".

Кроме того, в ряде регионов близок к исчерпанию ресурс полигонов для захоронения отходов, признал Макрушин. Там будет созданы новые полигоны, поскольку даже после 2030 года полностью отказываться от такого способа утилизации никто не собирается, сказал он.

Экономика Отрасли Общество Экология

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