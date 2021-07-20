Пятая часть твердых коммунальных отходов к 2030 году станет вторсырьем

Порядка 15 миллионов тонн или 20 процентов всех твердых коммунальных отходов, которые будут образовываться в стране к 2030 году, направят на материальную утилизацию, чтобы получить из них вторичные материальные ресурсы. Об этом сказал заместитель гендиректора ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) Алексей Макрушин на пресс-конференции.

По его словам, еще десять миллионов тонн - или 15 процентов - станут компостом, а пять миллионов тонн отправят на мусоросжигательные заводы или же на производство топлива.

"Мы исходим из того, что все объекты энергетической утилизации отходов должны полностью соблюдать все природоохранное законодательство, в их выбросах не должно быть диоксинов и прочих опасных веществ, - сказал Алексей Макрушин. - Показатели выбросов при сжигании отходов должны быть такие же, как и у обычной ТЭЦ".

При этом ППК РЭО поможет регионам построить недостающие объекты по обращению с отходами, заверил Макрушин. Пилотные проекты пройдут в Дагестане, Крыму, Севастополе и Архангельской области. Созданные мощности затем передадут регионам, добавил Макрушин. Если опыт окажется успешным, компания подключится к строительству подобной инфраструктуры и в других регионах.

"Мы одновременно готовим и сами проекты, и законодательство для их реализации, - отметил Макрушин. - К практической реализации приступим уже в 2022 году".

Кроме того, в ряде регионов близок к исчерпанию ресурс полигонов для захоронения отходов, признал Макрушин. Там будет созданы новые полигоны, поскольку даже после 2030 года полностью отказываться от такого способа утилизации никто не собирается, сказал он.