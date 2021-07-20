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20.07.2021 20:40
Рубрика: Экономика

Почему экспортные пошлины не снизили посевы зерна и подсолнечника

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8513)
Введение экспортных пошлин на зерно и подсолнечник, вопреки ожиданиям, не привело к снижению посевных площадей под этими культурами. В России ожидается абсолютный рекорд по урожаю масличных и третий в истории урожай зерна, рассказал "РГ" глава аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко.

Вы прогнозировали, что на фоне экспортных пошлин снизятся площади под этими культурами, но этого не произошло. Почему?

Владимир Петриченко: Пошлины оказались ни при чем. Сокращения посевов яровых зерновых не произошло за счет того, что озимые из-за засушливой осени во многих регионах пришлось пересевать. И крестьяне решили пересевать погибшую озимую пшеницу яровой пшеницей. Думаю, такое решение было продиктовано севооборотом, наличием определенных семян и т.д. Поэтому яровых посеяли чуть больше, чем в прошлом году. Хотя полагаю, что из-за гибели озимых общая посевная площадь все-таки немного снизится.

Есть прирост по всем масличным культурам - подсолнечник, соя, рапс и масличный лен. Из всех культур масличные исторически показывают наилучшую маржинальность. И введенные пошлины, как показал прошедший сезон, не смогли сбить цены. Аграрии не продали на экспорт, но и цены на внутреннем рынке их устроили.

На масличные установлены большие экспортные пошлины. Весь объем переработаем внутри страны?

Владимир Петриченко: У нас большой объем рапса идет в Беларусь (300-400 тыс. тонн), где находится маслоэкстракционный завод российской компании "Содружество". Так как Беларусь в Таможенном союзе, то нет пошлин. Казахстан не присоединился к предложению России об аналогичном введении экспортных пошлин на масличные и зерновые. И это огромные ворота, куда идет "серый", "черный" поток. Надо учитывать, что у них, как у нас на Южном Урале и Зауралье, стоит засуха. В Казахстане урожай будет ниже, чем в 2020 году. Поэтому зерновые и масличные пойдут и в сам Казахстан и через него без пошлины, так как засуха бушует и в Узбекистане.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Раньше было понятно: собрали высокий урожай - будут низкие цены. И наоборот. Но в прошлом году урожай был хороший, а мировые цены достигли максимумов. Чего ждать в этом сезоне?

Владимир Петриченко: COVID-19 "подарил" миру валютную инфляцию - все государства в борьбе за ликвидность экономик безудержно печатали деньги. Поэтому, даже несмотря на ожидающиеся рекордные цифры на мировом рынке как по зерновым, так и по масличным, номинальные цены снизятся на них незначительно, если вообще снизятся.

Прошлый год был дефицитным по ряду товаров с точки зрения мирового баланса. Сейчас этот дефицит несколько снижен, но не настолько, чтобы переломить эту ситуацию кардинально. Поэтому большого падения цен ждать не надо.

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