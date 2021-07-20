Почему Европа может замерзнуть без российского газа этой зимой

Все три страны активно боролись с "Северным потоком-2", в итоге безрезультатно, но смогли задержать достройку газопровода почти на два года. Теперь даже если он будет готов до конца лета этого года, понадобится 3-4 месяца на его тестирование, испытания, сертификацию и вывод на полную мощность. Особенно повлиять на заполнение полупустых подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе он уже не сможет. Более того, мощность "Северного потока-2" для "Газпрома" - единственного экспортера трубопроводного газа из России, ограничена наполовину обновленной газовой директивой ЕС (27,5 из 55 млрд кубометров в год).
Вишенкой на торте усилий по противодействию "российской угрозе" в период рекордных цен на газ в Европе стала пиррова победа Польши в июле, добившейся в суде ЕС отклонения апелляции Германии на ограничение доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL - наземному продолжению "Северного потока" через Германию до границы с Чехией. Теперь российская компания может заполнять его лишь наполовину (18 из 36 млрд кубометров в год).
Ситуация на европейском рынке складывается напряженная, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. С одной стороны, спрос на газ растет на фоне отказа от угля и атома, с другой - происходит отток сжиженного природного газа (СПГ) на другие рынки (Азия и Южная Америка). Следствием этого стали высокие цены на газ в споте и медленные темпы закачки газа в ПХГ, опустошенные после последней холодной зимы, поясняет эксперт. По его мнению, если "Северный поток-2" не будет запущен в ближайшие месяцы, в условиях малых запасов это может спровоцировать дальнейшее ценовое ралли, а в случае морозной зимы даже серьезные проблемы с безопасностью газоснабжения в Европе.
Альтернативой обоим "Северным потокам" могут быть только поставки в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины и Польшу по газопроводу "Ямал-Европа". Мощность последнего 32,9 млрд кубометров в год, к тому же он соединяется в Германии с OPAL, прокачка по которому ограничена усилиями Польши.
Украина может пропустить через свою территорию в три раза больше (до 142 млрд кубометров). Но по договору 2019 года "Газпром" обязан в этом году зарезервировать только 40 млрд кубометров мощностей украинской ГТС. Заключалось соглашение по транзиту через Украину с расчетом на начало работы "Северного потока-2" в первой половине 2020 года, то есть без учета ограничений на прокачку по нему, и тем более не ввода в эксплуатацию до конца 2021 года.
Маловероятно, что транзит через Украину может быть увеличен, считает Гривач. Россия выполняет все обязательства по загрузке и оплате мощностей в рамках сделки с Украиной, но украинский транзит практически вдвое дороже, чем поставки через Балтийское море. Более того, увеличение поставок через Украину ведет не к снижению тарифа, как в других рыночных системах, а к его росту, уточнил эксперт.
В случае сильных холодов будущей зимой главными покупателями российского газа станут страны Западной и Центральной Европы. Учитывая показатели прошлых лет, дополнительно Европе может понадобиться в зависимости от вариантов развития событий от 10 до 30 млрд кубометров газа.