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20.07.2021 21:10
Рубрика: Экономика

Почему Европа может замерзнуть без российского газа этой зимой

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8513)
Европа имеет все шансы остаться без тепла или платить за него втридорога, если следующая зима окажется такой же холодной, как прошлая. Вероятность возникновения дефицита газа или его дальнейшего подорожания в регионе растет. "Поблагодарить" за это европейцы могут США, Украину и Польшу.

Все три страны активно боролись с "Северным потоком-2", в итоге безрезультатно, но смогли задержать достройку газопровода почти на два года. Теперь даже если он будет готов до конца лета этого года, понадобится 3-4 месяца на его тестирование, испытания, сертификацию и вывод на полную мощность. Особенно повлиять на заполнение полупустых подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе он уже не сможет. Более того, мощность "Северного потока-2" для "Газпрома" - единственного экспортера трубопроводного газа из России, ограничена наполовину обновленной газовой директивой ЕС (27,5 из 55 млрд кубометров в год).

Фото: istock
Цена на уголь в Европе выросла до максимума с конца 2010 года

Вишенкой на торте усилий по противодействию "российской угрозе" в период рекордных цен на газ в Европе стала пиррова победа Польши в июле, добившейся в суде ЕС отклонения апелляции Германии на ограничение доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL - наземному продолжению "Северного потока" через Германию до границы с Чехией. Теперь российская компания может заполнять его лишь наполовину (18 из 36 млрд кубометров в год).

Ситуация на европейском рынке складывается напряженная, считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. С одной стороны, спрос на газ растет на фоне отказа от угля и атома, с другой - происходит отток сжиженного природного газа (СПГ) на другие рынки (Азия и Южная Америка). Следствием этого стали высокие цены на газ в споте и медленные темпы закачки газа в ПХГ, опустошенные после последней холодной зимы, поясняет эксперт. По его мнению, если "Северный поток-2" не будет запущен в ближайшие месяцы, в условиях малых запасов это может спровоцировать дальнейшее ценовое ралли, а в случае морозной зимы даже серьезные проблемы с безопасностью газоснабжения в Европе.

Альтернативой обоим "Северным потокам" могут быть только поставки в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины и Польшу по газопроводу "Ямал-Европа". Мощность последнего 32,9 млрд кубометров в год, к тому же он соединяется в Германии с OPAL, прокачка по которому ограничена усилиями Польши.

Украина может пропустить через свою территорию в три раза больше (до 142 млрд кубометров). Но по договору 2019 года "Газпром" обязан в этом году зарезервировать только 40 млрд кубометров мощностей украинской ГТС. Заключалось соглашение по транзиту через Украину с расчетом на начало работы "Северного потока-2" в первой половине 2020 года, то есть без учета ограничений на прокачку по нему, и тем более не ввода в эксплуатацию до конца 2021 года.

Европе может понадобиться дополнительно от 10 до 30 млрд кубометров газа

Маловероятно, что транзит через Украину может быть увеличен, считает Гривач. Россия выполняет все обязательства по загрузке и оплате мощностей в рамках сделки с Украиной, но украинский транзит практически вдвое дороже, чем поставки через Балтийское море. Более того, увеличение поставок через Украину ведет не к снижению тарифа, как в других рыночных системах, а к его росту, уточнил эксперт.

В случае сильных холодов будущей зимой главными покупателями российского газа станут страны Западной и Центральной Европы. Учитывая показатели прошлых лет, дополнительно Европе может понадобиться в зависимости от вариантов развития событий от 10 до 30 млрд кубометров газа.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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