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20.07.2021 17:32
Рубрика: Культура

Почему из "Удивительных приключений Юмы" не получилось сказки про нерпу

Текст: Валерий Кичин
Документальное кино у нас стало добычей фестивалей, научно-популярное исчезло с глаз вообще. Времена, когда на Арбате тянулись очереди к фильмам "Лесная быль" или "Воспоминания о будущем", кажутся нереальными. Поэтому появление на киногоризонтах картины "Байкал. Удивительные приключения Юмы" казалось событием.
Фото: скриншот Красный квадрат / youtube Фото: скриншот Красный квадрат / youtube
Фото: скриншот Красный квадрат / youtube

На постерах красовалась белая пушистая мордашка, которой на нос сейчас сядет бабочка. В эфирах, в магазинах, в аэропортах на рекламных панелях крутились кадры с усатой симпатягой, кувыркающейся в прозрачных байкальских водах. Аннотации обещали "Путешествие отважной малышки-нерпы к Ушканьим островам" и "тайную историю жизни". 64-минутный фильм позиционировался как семейный, особенно интересный детям, и на него начала было ходить публика.

Фото: Предоставлено Premier
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И быстро ходить перестала. Потому что оказалась в положении простака, которого надули. Никаких приключений малышки мы не увидели. Юма оказалась не белой и пушистой, как котенок, а темной и, как нерпа, гладкой. Вот она нежится в струях - а авторы голосом Чулпан Хаматовой рассказывают, что нерпа сейчас чувствует, что думает, чего боится и чему радуется. Вот вылезает на камни - а нам толкуют, как она потеряла маму и как ей страшно. То есть обычную съемку, какую мы много раз видели на каналах "Живая планета" и Animal planet, нам выдают за приключенческий сюжет, сопровождаемый почему-то балетной музыкой Чайковского. Причем Юма занимает очень малую часть картины, а в основном это снятые коптером виды Байкала - иногда захватывающие, иногда невыразительные - сопровождаемые доступными в интернете сведениями. Мишки в сосновом лесу, рогатые олени, стада местных пейзан. Танцы на пленере иркутского ансамбля "Ангара" и медальные лики артистов театра "Байкал". Древние бурятские легенды и творчество местных художников, религиозные обряды и шаманы - вычищенная до гламура этнография в полный рост. От всего веет благостностью советских лент о беззаботной жизни дальних краев бескрайней страны. Даже тревожное напоминание о нефти, которая просачивается в хрустальные воды великого озера, тут же гасится благой вестью: оказалось, что нефть только способствует развитию придонной жизни. Красивой водоросли спирогире вообще поют романтическую песнь любви, хотя ее массовое распространение в загрязненных водах Байкала давно вызывает тревогу ученых, назвавших состояние прибрежных зон катастрофическим.

"РГ" не раз писала об очередной угрозе прорыва отходов Целлюлозно-бумажного комбината. Массовая застройка берегов, 2,5 миллиона туристов в год и миллионы тонн нечистот усердно обогащают воды уникального по чистоте озера; от выброшенного пластика гибнет прибайкальская фауна. Еще советский фильм Сергея Герасимова "У озера" аж в 1970 году тревожился за судьбу природного уникума под натиском агрессивной индустриализации, но полвека спустя, судя по фильму Анастасии Поповой, все проблемы решены, и людям досталась сплошная нирвана.

Легкая тень набегает лишь однажды, когда по экрану скользит преступный силуэт браконьерской лодки: под суровым взглядом Рыбнадзора бандиты бросают свои сети, и в них запуталась любопытная Юма - это, собственно, и есть ее приключение, из которого героиню легко выручает съемочная группа, помогая уже сильно подросшей малышке освободиться. Всем ясно, что это постановка и много анимации, - но все-таки что перед нами, сказка или науч-поп?

Я абсолютно верю в то, что авторы никого надувать не собирались - они явно хотели как лучше. Им помогали местные власти - и в титрах им вынесут благодарность поименно, но это неизбежно сказалось на ракурсе взгляда: картина производит впечатление рекламно-заказной. Нужно было привлечь к фильму-долгострою зрителей - и они придумали игру в сказку про нерпу Юму, соорудив ее на скорую руку из того, что было - никаких специальных наблюдений за жизнью нерп в фильме не прослеживается: ну плавают - и плавают… Соединить добрую семейную байку с познавательным, по идее реалистичным материалом не удалось: обе сюжетные струи, постоянно пересекаясь, отрицают друг друга, выглядят несовместными.

Фото: kinopoisk.ru
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Сценарий не столько придуман и написан, сколько сколочен из данных Википедии, художественно поданных в сюсюкающих, пригодных для детского сада тонах. Чулпан Хаматовой досталась тюзовская слащавость, Константину Хабенскому - немилосердно выспренний текст, по поводу которого вспоминался Тургенев с его "Друг Аркадий, не говори красиво!". Финальный рэп Басты дополняет ура-восторженную интонацию фильма и его окончательно добивает. И было заметно, как с какой необычной активностью лоббировали в прессе картину отдельные "эксперты" от кинобизнеса - создавалось впечатление, что это едва ли не самый успешный фильм новейшей киноистории.

Вместе с документальной картиной-наблюдением "Медведи Камчатки. Начало жизни" "Юма" могла бы символизировать возрождение нашего не только научного, но и популярного кино. К счастью, зрители сегодня легче распознают фальшь и к наигранно лучезарным мелодиям относятся с понятным предубеждением.

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