Почему Тейлор Свифт, Post Malone и Селин Дион заработали в пандемию больше всех

Главное издание музыкальной индустрии Billboard опубликовало список самых высокооплачиваемых исполнителей 2020 года. В расчет брались заработки в США, где и находится штаб-квартира редакции. Тройку лидеров Billboard 2020 Money Makers (то бишь в переводе - "делающих деньги") возглавили Тейлор Свифт и татуированный рэпер Post Malone. Ну, а третье место романтичной звезды поп-рока, спевшей легендарный хит Your Heart Will Go On из фильма "Титаник" Селин Дион, - большая неожиданность. Впрочем, вполне объяснимая.

Фото: Neilson Barnard//AFP