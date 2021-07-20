Почему Тейлор Свифт, Post Malone и Селин Дион заработали в пандемию больше всех

Главное издание музыкальной индустрии Billboard опубликовало список самых высокооплачиваемых исполнителей 2020 года. В расчет брались заработки в США, где и находится штаб-квартира редакции. Тройку лидеров Billboard 2020 Money Makers (то бишь в переводе - "делающих деньги") возглавили Тейлор Свифт и татуированный рэпер Post Malone. Ну, а третье место романтичной звезды поп-рока, спевшей легендарный хит Your Heart Will Go On из фильма "Титаник" Селин Дион, - большая неожиданность. Впрочем, вполне объяснимая.

Конечно, победа Тейлор Свифт - не удивительна. У нее есть своя линия одежды, недвижимость, внушительные рекламные контракты с корпорациями Apple, Sony, Coca-Cola. Но и благодаря музыке в пору, когда из-за пандемии отменены мировые туры, певучая блондинка заработала много - на продаже альбомов и синглов, стриминге, авторских отчислениях от эфиров и так далее. Ее общий доход в 2020 году составил 23,8 миллиона долларов.

Совсем немного отстал Post Malone, сменивший в списке самых популярных рэперов Канье Уэста. И тоже - в основном благодаря дискам, синглам и стримингу.

Ну а третье место Селин Дион - кажется уже удивительным. Впрочем, может, люди просто соскучились в непростые времена по красивым и романтичным, душевным песням?!

Поэтому хит-парад "делающих деньги" в 2020 году стильно изменился. В его Top-10 стало меньше рокеров и исполнителей кантри, зарабатывавших на гастролях и масштабных шоу. А больше тех, чью музыку хочется слушать и спустя годы после того, как ее исполнители сошли со сцены. На четвертом месте ныне расположились уже The Eagles с годовым заработком в 16,3 миллиона долларов. На восьмом - The Beatles - 12,9 миллиона. А на двадцатом - Pink Floyd, заработавшие 8,8 миллиона… Справедливо!

Вот как выглядит Top-20 Billboard Money Makers - 2020:

1.Тейлор Свифт - 23,8 миллиона долларов

2.Post Malone - 23,2 миллиона долларов

3.Селин Дион - 17,5 миллиона долларов

4.Eagles - 16,3 миллиона долларов

5.Билли Айлиш - 14,7 миллиона долларов

6.Дрейк - 14,2 миллиона долларов

7.Queen - 13,2 миллиона долларов

8.Beatles - 12,9 миллиона долларов

9.YoungBoy Never Broke Again - 11,9 миллиона долларов

10.Lil Baby - 11,7 миллиона долларов

11.Weeknd - 10,4 миллиона долларов

12.Aventura - 10,2 миллиона долларов

13.AC/DC - 10,1 миллиона долларов

14.Эминем - 9,7 миллиона долларов

15.Лил Узи Верт - 9,5 миллиона долларов

16.Люк Комбс - 9,2 миллиона долларов

17.DaBaby - 9,1 миллиона долларов

18.Metallica - 9 миллионов долларов

19.BTS - 8,9 миллиона долларов

20.Pink Floyd - 8,8 миллиона долларов