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Пользователям рассказали, как нельзя чистить смартфон

Текст:   Антон Благовещенский
20.07.2021,  
14:34
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Для очистки поверхности смартфона нельзя использовать жесткие ткани или бумажные полотенца, а также распыляемые аэрозоли или абразивные материалы.

Об этом говорится в недавно обновленном разделе сайта Apple, посвященном уходу за техникой.

Теперь компания также не рекомендует пользоваться средствами, содержащими отбеливатель или перекись водорода, а кожаные и текстильные поверхности запрещено протирать дезинфицирующими растворами.

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Чистящее средство не рекомендуется наносить непосредственно на устройство - им нужно смочить саму ткань, которая должна быть мягкой и без ворса.

Кроме того, нельзя протирать мобильный девайс, не отсоединив все подключенные к нему устройства и кабели.

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