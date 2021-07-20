Пользователям рассказали, как нельзя чистить смартфон

Для очистки поверхности смартфона нельзя использовать жесткие ткани или бумажные полотенца, а также распыляемые аэрозоли или абразивные материалы.

Об этом говорится в недавно обновленном разделе сайта Apple, посвященном уходу за техникой.

Теперь компания также не рекомендует пользоваться средствами, содержащими отбеливатель или перекись водорода, а кожаные и текстильные поверхности запрещено протирать дезинфицирующими растворами.

Чистящее средство не рекомендуется наносить непосредственно на устройство - им нужно смочить саму ткань, которая должна быть мягкой и без ворса.

Кроме того, нельзя протирать мобильный девайс, не отсоединив все подключенные к нему устройства и кабели.