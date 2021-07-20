Посол Италии не исключил открытие границ для туристов из РФ в сентябре

Посол Италии в России Паскуале Терраччано допустил, что республика снова сможет принимать российских туристов уже в сентябре этого года. По его словам, во многом это будет зависеть от темпов вакцинации.

В интервью ТАСС дипломат посетовал на то, что "пандемия свела к нулю поток туристов из России в Италию".

"Туристические путешествия все еще не разрешены, однако не исключено, что уже в сентябре, который в Италии является частью летнего сезона и остается весьма привлекательным с климатической точки зрения, обстоятельства могут измениться", - выразил надежду посол.

Он отметил, что эта надежда "неразрывно связана с продвижением идущей сейчас кампании по вакцинированию", поскольку, если граждане будут активно вакцинироваться, рост заболеваемости снизится, и на основе этого уже могут быть приняты решения, позволяющие российским туристам вернуться в Италию.

Пока что из России в Италию можно приехать, только имея уважительные причины, такие как работа, лечение, учеба, или постоянный вид на жительство. Кроме того, все приезжающие из России должны предоставить отрицательный ПЦР-тест и пройти двухнедельный карантин.