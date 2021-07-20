Правительство утвердило направления "зеленого" финансирования

В России готовится к запуску система "зеленого" финансирования, которая позволит бизнесу выгодно привлекать средства на экологические проекты. Правительство РФ утвердило цели и основные направления такого финансирования.

Распоряжение на эту тему подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Как уточнили в пресс-службе кабмина, речь о "зеленых" проектах и инициативах, которые соответствуют целям международных документов в области климата и устойчивого развития.

Цели так проектов должно являться: охрана окружающей среды; снижение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, предотвращение их влияния на окружающую среду, а также энергосбережение и повышение эффективности использования ресурсов.

Финансирование будет осуществляться за счет специальных облигаций или кредитов, с помощью которых бизнес сможет привлечь внебюджетные средства на выгодных условиях.

При этом подразумеваются проекты и инициативы из таких сфер как обращение с отходами, энергетика, строительство, промышленность, транспорт, водоснабжение, сельское хозяйство и т.п. В этих отраслях будут доступны специальные финансовые инструменты, указал кабмин.

В правительство рассчитывают, что принятое распоряжение поможет сформировать экономические стимулы для перехода на передовые экологические стандарты. В продолжение этой работы в ближайшее время будут представлены критерии отбора "зеленых" проектов.