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20.07.2021 12:12
Рубрика: Власть

Правительство утвердило направления "зеленого" финансирования

Текст: Татьяна Замахина
В России готовится к запуску система "зеленого" финансирования, которая позволит бизнесу выгодно привлекать средства на экологические проекты. Правительство РФ утвердило цели и основные направления такого финансирования.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Распоряжение на эту тему подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Как уточнили в пресс-службе кабмина, речь о "зеленых" проектах и инициативах, которые соответствуют целям международных документов в области климата и устойчивого развития.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Цели так проектов должно являться: охрана окружающей среды; снижение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов, предотвращение их влияния на окружающую среду, а также энергосбережение и повышение эффективности использования ресурсов.

Финансирование будет осуществляться за счет специальных облигаций или кредитов, с помощью которых бизнес сможет привлечь внебюджетные средства на выгодных условиях.

При этом подразумеваются проекты и инициативы из таких сфер как обращение с отходами, энергетика, строительство, промышленность, транспорт, водоснабжение, сельское хозяйство и т.п. В этих отраслях будут доступны специальные финансовые инструменты, указал кабмин.

В правительство рассчитывают, что принятое распоряжение поможет сформировать экономические стимулы для перехода на передовые экологические стандарты. В продолжение этой работы в ближайшее время будут представлены критерии отбора "зеленых" проектов.

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