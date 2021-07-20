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20.07.2021 06:40
Рубрика: В мире

Принц Гарри пообещал поделиться "взлетами и падениями" в своих мемуарах

Текст: Максим Макарычев
Фото: AFP/VALERIE MACON Фото: AFP/VALERIE MACON
Фото: AFP/VALERIE MACON

Принц Гарри пообещал поделиться "взлетами и падениями" в своих мемуарах. Он заключил контракт с крупнейшим британским издательством. Публикация ожидается в конце 2022 года, а вырученные средства будут переданы на благотворительность.

Фото: REUTERS
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Гарри заявил, что пишет книгу, не как принц, которым родился, а как человек, которым стал. "На протяжении многих лет я носил много шляп, как в прямом, так и в переносном смысле, и я надеюсь, что, рассказывая свою историю - про взлеты и падения, ошибки, извлеченные уроки - я могу помочь показать, что независимо от того, откуда мы родом, мы имеют больше общего, чем мы думаем", - пояснил 36-летний герцог Сассекский, которого цитирует Guardian.

В заявлении издателей отмечается, что в проникновенных воспоминаниях одной из самых интересных и влиятельных фигур нашего времени, принц Гарри "впервые поделится исчерпывающим отчетом об опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, которые помогли сформировать его".

Книга будет издана в печатном и цифровом форматах в Британии, США и в Канаде. Одновременно с этим будет выпущена аудиокнига. Условия соглашения с принцем Гарри не разглашаются.

ВВС сообщает, что герцог Сассекский недавно в частном порядке разговаривал со своей семьей о написании мемуаров. Представитель герцога добавил, что Букингемский дворец, скорее всего, не даст разрешение на проект.

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