Проценко призвал кандидатов в Госдуму и агитаторов вакцинироваться

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал кандидатов, которые примут участие в выборах в Госдуму в сентябре, и сотрудников предвыборных штабов вакцинироваться от коронавируса, а также соблюдать все санитарные требования.

"Для меня и нашей команды тяжелые больные, смерти - это не пустые слова. Мы не можем сказать, что пандемия завершена. Я призываю к соблюдению социальной дистанции, правильному ношению масок с их регулярной сменой и вакцинации", - сказал Проценко во вторник на брифинге с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.

Он также отметил, что в случае необходимости для предвыборных мероприятий могут быть использованы электронные площадки.