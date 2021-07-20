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20.07.2021 13:15
Рубрика: Власть

Проценко призвал кандидатов в Госдуму и агитаторов вакцинироваться

Текст: Айсель Герейханова

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал кандидатов, которые примут участие в выборах в Госдуму в сентябре, и сотрудников предвыборных штабов вакцинироваться от коронавируса, а также соблюдать все санитарные требования.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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"Для меня и нашей команды тяжелые больные, смерти - это не пустые слова. Мы не можем сказать, что пандемия завершена. Я призываю к соблюдению социальной дистанции, правильному ношению масок с их регулярной сменой и вакцинации", - сказал Проценко во вторник на брифинге с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.

Он также отметил, что в случае необходимости для предвыборных мероприятий могут быть использованы электронные площадки.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Единый день голосования-2021

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