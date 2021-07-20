Профсоюзы предложили уравнять пособие по безработице и прожиточный минимум

В заключении "О проекте Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года", подготовленном профсоюзной стороной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, предлагается установить минимальный размер пособия по безработице в размере прожиточного минимума.

В этом году прожиточный минимум на душу населения равен 11 653 рублям. Эта величина отличается в разных регионах и для каждой категории населения. Минимальное пособие по безработице составляет 1,5 тысячи рублей, а максимальное - 12 130 рублей.

Профсоюзы предлагают усовершенствовать налоговое законодательство, касающееся доходов физлиц, исключив из налогооблагаемой базы сумму, равную МРОТ, а в дальнейшем совершенствовать базу, повышая ставки для наиболее обеспеченных граждан. По мнению экспертов РТК, это позволит компенсировать выпадающие расходы и расширить возможности по поддержке наименее обеспеченного населения.

"В целях установления минимальной величины пособия по безработице в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации, а максимальной величины пособия - в размере среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в соответствующем субъекте Российской Федерации", - приводит выдержку из документа РИА Новости.