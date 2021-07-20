Новости

Вышел трейлер нового хоррора Джеймса Вана "Злое" 19:27
Путин поблагодарил Алиева за компромиссные решения по Карабаху 19:25
Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна 19:14
Путин: Экономические отношения РФ и Азербайджана активно восстанавливаются 19:14
Чайковский и Моргенштерн: какую российскую музыку слушают за границей 19:10
Очередная партия вакцины "ЭпиВакКорона" направлена в регионы 19:04
Торговые сети будут отстранять непривитых без уважительных причин сотрудников 19:02
В Петербурге переболевшие COVID-19 пройдут углубленную диспансеризацию 18:56
Российский легкий истребитель Checkmate будет готов в течение четырех лет 18:42
Прокурор области проконтролирует расследование ЧП во время сплава под Магаданом 18:39
Профсоюзы предложили уравнять пособие по безработице и прожиточный минимум 18:27
Строителям выгоднее работать в госкомпаниях 17:58
Мясников назвал единственный способ защиты от мутаций коронавируса 17:43
В Китае создали самый быстрый в мире поезд на магнитной подушке 17:43
Роспотребнадзор высказался об идее обязательной вакцинации в Петербурге 17:38
Умер знаменитый американский фантаст Уильям Нолан 17:31
Система контроля за движением мусоровозов заработает в 2022 году 17:15
Определена дата первого матча между "Спартаком" и "Бенфикой" в ЛЧ 17:08
Академик Румянцев призвал модернизировать медучреждения в РФ по общим стандартам 17:06
В России начали испытывать радиофармпрепарат от рака на поздней стадии 17:00
Надежда Михалкова снимает сериал о представительнице династии кинематографистов 16:44
Путин традиционно попробовал мороженое на МАКС-2021 16:39
В Москве появятся станции метро "Сосенки", "Десна" и "Крымская" 16:35
Беларусь показала на МАКС-2021 ударные и разведывательные беспилотники 16:30
Верховный суд отказался исключить коронавирус из списка опасных болезней 16:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Туры в Турцию начали продавать со скидками
Туры в Турцию начали продавать со скидками
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
20.07.2021 18:27
Рубрика: Экономика

Профсоюзы предложили уравнять пособие по безработице и прожиточный минимум

Текст: Евгения Думанская

В заключении "О проекте Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года", подготовленном профсоюзной стороной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, предлагается установить минимальный размер пособия по безработице в размере прожиточного минимума.

Фото: iStock
Голикова рассказала, каким будет МРОТ в 2022 и 2023 году

В этом году прожиточный минимум на душу населения равен 11 653 рублям. Эта величина отличается в разных регионах и для каждой категории населения. Минимальное пособие по безработице составляет 1,5 тысячи рублей, а максимальное - 12 130 рублей.

Профсоюзы предлагают усовершенствовать налоговое законодательство, касающееся доходов физлиц, исключив из налогооблагаемой базы сумму, равную МРОТ, а в дальнейшем совершенствовать базу, повышая ставки для наиболее обеспеченных граждан. По мнению экспертов РТК, это позволит компенсировать выпадающие расходы и расширить возможности по поддержке наименее обеспеченного населения.

"В целях установления минимальной величины пособия по безработице в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской Федерации, а максимальной величины пособия - в размере среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в соответствующем субъекте Российской Федерации", - приводит выдержку из документа РИА Новости.

Экономика Работа Экономика Пенсии и пособия Пособия по безработице Прожиточный минимум

Главное сегодня

Путин анонсировал скорый выход российского самолета МС-21 на трассы
Минприроды исключило риск появления пустых полок в магазинах
Козак усомнился во вступлении Украины в Евросоюз и НАТО
Крупные банки впервые подключили карты "Мир" к Apple Pay
В УК предложили внести статьи за призывы против вакцинации
Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае