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20.07.2021 19:44

ПСБ предоставил держателям карт "Мир" сервис Apple Pay

ПСБ предложил своим клиентам-держателям дебетовых и кредитных карт "Мир" доступ к платежному сервису Apple Pay. Для его настройки в мобильном приложении ПСБ с помощью кнопки "добавить в Apple Pay" нужно просто автоматически добавить карту или ввести ee данные вручную в приложении Wallet на iPhone, привязав карту к iPhone, Apple Watch, iPad или Mac.

При этом номер банковской карты не хранится ни на мобильном устройстве, ни на серверах Apple. Специальная защита в приложении Apple Pay обеспечивает безопасность проведения платежных операций: вместо номера карты используется специальный цифровой код - токен.

При оплате нужно просто поднести iPhone или Apple Watch к платежному терминалу на кассе. Обязательной авторизации по PIN-коду не потребуется. С помощью сервиса держатели карт "Мир" могут также расплачиваться за покупки в интернет-магазинах с iPad или Mac. Любая транзакция через Apple Pay надежно защищена. Для проведения оплаты клиенту достаточно в мобильном приложении нажать кнопку "оплатить с Apple Pay" и подтвердить транзакцию отпечатком пальца, с помощью функции распознавания лица (Touch ID, FaceID) или пароля. Помимо этого используется уникальный одноразовый динамический код безопасности.

Сегодня клиенты все чаще предпочитают использовать для расчетов мобильные устройства с платежными приложениями - это удобно, безопасно, а главное, быстро, ведь смартфон всегда под рукой, - комментирует новую опцию руководитель блока розницы, малого и среднего бизнеса ПСБ Константин Басманов. - Вместе с ростом бесконтактных платежей растут и требования клиентов к банковским картам. Новая технология Apple pay позволит держателям карт "Мир" гораздо быстрее оплачивать покупки, сохраняя при этом высокую степень защиты. Гораздо удобнее станет оплачивать покупки на крупные суммы, которые теперь не потребуют ввода пин-кода.

С помощью Apple Pay пользователи также смогут быстро и удобно совершать покупки с iPhone, iPad или Mac в приложениях и на сайтах, открытых в Safari. Для этого больше не нужно создавать учетные записи или заполнять платежные формы. С Apple Pay гораздо проще и заказывать доставку продуктов, и оплачивать покупки в интернет-магазинах, и покупать билеты, и получать другие услуги. Apple Pay также доступен при оплате покупок в приложениях для Apple Watch.

Материал представлен ПАО "Промсвязьбанк"

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