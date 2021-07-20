Психолингвисты применили новый метод в изучении чтения на русском языке

Психолингвисты из Центра языка и мозга НИУ ВШЭ совместно с коллегами из Городского университета Нью-Йорка и Университета Штутгарта выяснили, чем отличается чтение на русском языке у разных групп читателей, сообщает сайт ВШЭ.

Ученые исследовали четыре группы: взрослых носителей русского языка, русскоязычных детей-второклассников, студенты американских вузов, изучающих русский язык как иностранный (РКИ) и взрослых билингвов с разным уровнем владения русским языком. Новый метод заключался в сравнении движения их глаз.

Всего в исследовании приняло участие 120 читателей, по 30 человек в каждой группе. В последней группе, которая называлась "наследники", оказались билингвы, которые либо родились в русскоязычной семье в США, либо эмигрировали из русскоязычных стран в раннем возрасте с семьей. Русский для них - это "унаследованный" родной язык, который перестал доминировать, уступив английскому.

Участники эксперимента читали несложные предложения на русском языке (типа: "В магазине Андрей купил молоко, сметану, творог"), а то, как двигались их глаза, регистрировал видеоокулограф.

Оказалось, что у каждой группы свой "рисунок" чтения. Например, взрослые носители русского языка читают быстро (2 секунды на предложение), производят короткие фиксации на словах (290 мс), редко их перечитывают и часто пропускают (17 процентов всех слов в предложении). Такой паттерн характеризует процесс чтения "без усилий", то есть без трудностей в визуальном распознавании слов и в обработке грамматической структуры предложения.

Со второклассниками по-другому. Они читают предложения дольше (6 секунд), производят более длинные фиксации (690 мс), чаще перечитывают слова и намного реже их пропускают (9 процентов). Это "средний" или "промежуточный" паттерн. Он свидетельствует о трудностях в декодировании букв в звуки, соответственно, в визуальном распознавании слова.

Но вот что интересно: "наследники" с более высоким уровнем владения русским языком также читают по промежуточному паттерну. А студенты РКИ и "наследники" с низким уровнем языка читают, хуже, чем второклассники, следуя третьему, начинающему паттерну. Для него характерны самые длинные фиксации на словах (1054 мс) и соответственно самое долгое время на прочтение предложения (14 секунд), перечитывание слов и очень низкий процент их пропусков (6 процентов).

"Раннее усвоение русского языка наследниками-билингвами, а они усваивают русский язык с рождения, как и носители языка, не оказало влияния на развитие навыков чтения на русском. Даже продвинутые наследники читают наравне с детьми 8-9 лет", - подчеркивает научный сотрудник Центра языка и мозга Ольга Паршина.