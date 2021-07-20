Путин: Экономические отношения РФ и Азербайджана активно восстанавливаются

Президент России Владимир Путин во вторник, 18 июля, провел встречу с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Экономические связи между странами после коронавируса восстанавливаются, отметил Путин.

"В прошлом году было определенное падение, сейчас уверенный рост, восстановление. Россия занимает уверенно одно из лидирующих мест в сфере экономики, и активно работает у нас межправкомиссия", - сказал он.

Российский президент также заявил, что страны все активнее сотрудничают в борьбе с коронавирусом, работают над развертыванием совместного производства вакцин.